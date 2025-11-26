Рус
Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

Ангеліна Підвисоцька
26 листопада 2025, 13:17оновлено 26 листопада, 14:05
Українські військові намагаються утримати позиції на Гуляйпільському напрямку, але ситуація там дуже складна.
ВСУ
Ситуація на фронті дуже складна / колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 22 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • Ситуація на південному фронті дуже складна
  • РФ активно штурмує та обстрілює позиції українських військових
  • На Гуляйпільському напрямку немає оточення

На південному фронті країни дуже напружена ситуація. Росіяни намагаються просуватися, збільшуючи кількість обстрілів і штурмів. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

На Гуляйпільському напрямку росіяни активно штурмують українські позиції. Лише за минулу добу ворог здійснив понад 30 штурмів. Також окупанти здійснили понад півтисячі артилерійських обстрілів, використавши понад 2100 боєприпасів. До того ж ворог здійснив 250 скидів із дронів, 10 авіаударів і майже 2 тисячі ударів дронами-камікадзе.

відео дня

Українські військові роблять усе можливе, щоб утримати оборону та наші позиції.

"Попри все, наші захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів і більш ніж по півсотні одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу українські захисники вивели з ладу два танки, півтора десятка артилерійських систем і близько чотирьох десятків авто-мототехніки.

"За кожен метр рідної землі точаться жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більше не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їхнє посилення і допомагають тримати оборону", - пише командування.

Зазначається, що командування реагує на будь-які зміни в ситуації та ухвалює рішення щодо оборони та збереження особового складу. Якщо немає можливості зберегти особовий склад, залишаючись на позиціях, командування ухвалить рішення про відхід на більш вигідні рубежі.

"Доцільність того чи іншого рішення можуть визначати тільки ті особи, які володіють достатніми даними про оперативну ситуацію на фронті. Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми міркуваннями та висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний Штаб. Він надає оперативну та верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті", - йдеться в повідомленні.

Командування закликає не піддаватися впливу фейкових даних, а допомагати ЗСУ.

Гуляйполе
Що відомо про Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни будуть розтягувати нас по флангах, зокрема, в Харківській області, в основному - в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс - у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активізувала наступ у районі Гуляйполя і намагається відрізати місто з півночі і просунутися зі східного і північно-східного напрямків, зазначається у свіжому звіті ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також припускають, що російські сили можуть готуватися до спроби оточити підрозділи Сил оборони України безпосередньо в межах Покровська Донецької області.

Водночас українські війська демонструють успіхи на Покровському напрямку. У Генштабі ЗСУ 16 листопада повідомляли, що за минулу добу українські військові провели операції з пошуку та знищення противника на площі 26,6 км².

