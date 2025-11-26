Рус
Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса пожертвує його мозок науці

Анна Підгорна
26 листопада 2025, 12:14
Емма Хемінг уже готується до того, що буде після відходу актора.
Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг прийняла непросте рішення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  У 2023 році Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію
  Дружина актора розповіла, як розпорядиться його мозком після смерті

Американський актор Брюс Вілліс хворий на лобно-скроневу деменцію. Наразі він потребує цілодобового догляду та підтримки, його недуга стрімко прогресує. Сім'я Міцного Горішка сумує про те, що їхня кохана людина поступово згасає, проте знаходить сили на підтримку тих, хто зіткнувся з такою ж ситуацією.

Зокрема друга дружина актора Емма Хемінг займається підвищенням обізнаності про лобно-скроневу деменцію, підтримкою тих, хто хворіє, і тих, хто за ними доглядає. Крім того вона прийняла непросте рішення - пожертвувати мозок Брюса після його смерті для дослідження деменції, повідомляє WP Times. Для сім'ї Вілліса це "емоційно складно, але науково просто необхідно".

"Це не символічно. Це наука. Одного разу це може допомогти іншим сім'ям", - написала раніше Емма у своїх мемуарах.

Також вона зазначила, що готує двох доньок від Вілліса, 13-річну Мейбл і 11-річну Евелін, до того, що їхній батько перебуває у фіналі своєї історії. "Це не полегшує втрату, але створює простір для зцілення, зв'язку і розуміння крихкості життя", - зазначає Хемінг.

Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Брюс Вілліс хвороба - Емма Хемінг прийняла непросте рішення / фото: ua.depositphotos.com

Про персону: Брюс Вілліс

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

