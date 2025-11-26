"Збрехала": Олена Кравець натякнула на розлучення після 23 років шлюбу

Акторка вийшла заміж у 2002 році і народила трьох дітей.

https://glavred.net/starnews/sovrala-elena-kravec-nameknula-na-razvod-posle-23-let-braka-10718984.html Посилання скопійоване

Олена Кравець ймовірно розійшлася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Кравець

Ви дізнаєтеся:

Олена Кравець обмовилася про розрив із чоловіком

Як це сталося

Українська акторка і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець раптово проговорилася, що в її особистому житті сталися зміни. Знаменитість натякнула на розлучення і розповіла, як через це збрехала близькій людині, повідомляє "Гордон".

Під час моновистави "Можна я просто посиджу?" Кравець розкрила, що нещодавно померла її мама, яка тяжко хворіла. Олена переказала їхню розмову, у якій мама акторки переживала за доньку і запитала, чи є в неї чоловік. Що цікаво, зірка підтвердила їй, що заміжня, але одразу проговорилася, що збрехала.

відео дня

Олена Кравець із Сергієм Кравцем / фото: instagram.com, Олена Кравець

"По телефону одного разу запитала: "Льончику, а в тебе є чоловік? Щось я не пам'ятаю". "Є", - збрехала я і засміялася", - поділилася Кравець.

Знаменитість зізналася, що не одразу зрозуміла причину хвилювання рідної людини. Однак мама пояснила, що не хоче залишити доньку без підтримки у важкі хвилини життя.

Олена Кравець - сім'я / фото: instagram.com, Олена Кравець

"Вона запитує: "А чого ти смієшся?". Кажу: "Мамо, ти так питаєш, а що якщо чоловіка немає, то все пропало?". А вона: "Та ні. Просто я мала переконатися, що ти не одна по життю крокуєш. Жінці потрібен чоловік, навіть якщо вона ділова і самодостатня, як ти. І знаєш, Льончику, якою б сильною не була жінка, вона завжди шукає чоловіка трохи сильнішого за себе, щоб мати змогу розслабитися, сховатися. Але якщо він є, як тато наш, то я спокійна", - відповіла мама акторки.

Олена Кравець / інфографіка: Главред

Олена Кравець - чоловік

Олена Кравець перебуває у шлюбі з Сергієм Кравцем, який працював сценаристом у студії "Квартал 95". Подружжя виховує трьох дітей: старшу доньку Марію і двійнят, сина Івана і доньку Катерину.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак і продюсер "Музичної платформи" Геннадій Вітер розповів, як тепер ставиться до Потапа і Насті Каменських. Відносини між ними кардинально змінилися через позицію Насті, яка в США почала говорити мовою країни-агресора.

Також співробітниця одного з концертних майданчиків у Москві, де виступала Ані Лорак, поділилася, як до її колеги почав чіплятися чоловік запроданки. За її словами, поки дружина виступає не сцені, Ісаак не втрачає шансів позагравати з іншими дівчатами.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал".З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред