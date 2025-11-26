"Збрехала": Олена Кравець натякнула на розлучення після 23 років шлюбу

Ви дізнаєтеся:
- Олена Кравець обмовилася про розрив із чоловіком
- Як це сталося
Українська акторка і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець раптово проговорилася, що в її особистому житті сталися зміни. Знаменитість натякнула на розлучення і розповіла, як через це збрехала близькій людині, повідомляє "Гордон".
Під час моновистави "Можна я просто посиджу?" Кравець розкрила, що нещодавно померла її мама, яка тяжко хворіла. Олена переказала їхню розмову, у якій мама акторки переживала за доньку і запитала, чи є в неї чоловік. Що цікаво, зірка підтвердила їй, що заміжня, але одразу проговорилася, що збрехала.
"По телефону одного разу запитала: "Льончику, а в тебе є чоловік? Щось я не пам'ятаю". "Є", - збрехала я і засміялася", - поділилася Кравець.
Знаменитість зізналася, що не одразу зрозуміла причину хвилювання рідної людини. Однак мама пояснила, що не хоче залишити доньку без підтримки у важкі хвилини життя.
"Вона запитує: "А чого ти смієшся?". Кажу: "Мамо, ти так питаєш, а що якщо чоловіка немає, то все пропало?". А вона: "Та ні. Просто я мала переконатися, що ти не одна по життю крокуєш. Жінці потрібен чоловік, навіть якщо вона ділова і самодостатня, як ти. І знаєш, Льончику, якою б сильною не була жінка, вона завжди шукає чоловіка трохи сильнішого за себе, щоб мати змогу розслабитися, сховатися. Але якщо він є, як тато наш, то я спокійна", - відповіла мама акторки.
Олена Кравець - чоловік
Олена Кравець перебуває у шлюбі з Сергієм Кравцем, який працював сценаристом у студії "Квартал 95". Подружжя виховує трьох дітей: старшу доньку Марію і двійнят, сина Івана і доньку Катерину.
Про персону: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал".З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".
