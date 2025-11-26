Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Олена Кюпелі
26 листопада 2025, 09:36
49
Тара Рід повідомила, що в барі напередодні їй щось підсипали в напій і вона опинилася в лікарні.
Американську актрису накачали наркотиками
Американську актрису накачали наркотиками / Колаж Главред, фото Instagram/tarareid

Коротко:

  • Що трапилося з актрисою
  • Про що вона розповіла сама

Зірка популярного американського фільму "Американський пиріг" Тара Рід розкрила "моторошні" подробиці про те, як її нібито накачали наркотиками в барі чиказького готелю минулими вихідними.

"Це просто жахливо. Це стосується всіх - не тільки дівчат, а й хлопців, усіх. З напоями потрібно бути дуже обережними", - розповіла актриса, яку цитує Page Six.

відео дня
Американська актриса опинилася в неприємній ситуації
Американська акторка опинилася в неприємній ситуації / Фото Instagram/tarareid

"Я втратила свідомість на вісім годин", - розповіла вона.

50-річна акторка "Американського пирога" заявила, що її доправили з готелю DoubleTree by Hilton в аеропорту Чикаго О'Хара - Роузмонт у місцеву лікарню, де вона "прийшла до тями через вісім годин".

Американська актриса опинилася в неприємній ситуації
Американська акторка опинилася в неприємній ситуації / Фото TMZ

Рід також повідомила виданню, що лікарі не проводили аналіз крові на алкоголь, додавши: "Вони просто сказали, що ви були під кайфом. Ось що вони сказали. Вони сказали: "Вас отруїли вчора ввечері в барі"".

Крім того, вона зазначила, що не знає, що саме їй нібито підсипали, тому що, хоча її "перевіряли, щоб визначити, який це був наркотик", вона "не стала питати".

"Усе було якось невизначено. Все було якось розмито... Я навіть не можу це пояснити, тому що не знаю, що сталося", - додала Рід.

Потім вона повторила, що й гадки не має, що лікарі "зробили" в лікарні, "бо вона була без свідомості".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, повідомив про те, що померла його дружина.

Раніше Крістіна Орбакайте, яка продовжує мовчати про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала свою доньку Клавдію, яка подорослішала. Онука Алли Пугачової з'явилася в соцмережах мами в білій міні-сукні та здивувала бабусю своїм перетворенням.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Тара Рід

Тара Рід - американська актриса і продюсерка. У 1999 році Рід зіграла роль Вікі в скандальній молодіжній комедії "Американський пиріг", яка принесла їй славу і статус секс-символу. З 2003 по 2005 рік Рід з'явилася у фільмах "Дочка мого боса" і "Один у темряві". У 2005 році Рід зняла своє шоу на каналі "Е". У 2012 році на екрани вийшло продовження комедії "Американський пиріг".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:04Війна
Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

08:10Погляди
Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Последние новости

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВидео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСмнение

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Видео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатимнение

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

Реклама
05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВидео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВидео

03:30

Як охолодити шампанське: названо найшвидший спосіб

02:30

Льодовик Судного дня на межі стрімкого руйнування: сумний прогноз учених

01:55

Хто цієї зими залікує розбите серце: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

01:16

Мирний план Трампа і російський слід: ЗМІ розкрили зміст переговорів Віткоффа

00:45

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

25 ноября, вторник
23:06

Мороз проти електромобіля: експерти пояснили, як уникнути зайвих втрат заряду

22:53

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомоФотоВидео

22:31

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:15

Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку

22:07

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

21:42

Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

21:38

Як уберегти авто взимку без гаража: що робити, щоб мороз не "вбив" машину

21:17

П'ять поворотних періодів - вчені розповіли, в якому віці відбувається старіння мозку

21:07

Чому в дитинстві це було свято, а в дорослому житті — просто дата: відповідь психологів

20:59

Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

20:58

"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

Реклама
20:54

Як зігрітися під час відключень: найефективніші методи збереження тепла

20:43

"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

20:38

Як зберегти овочі і уникнути гнилі у льоху: експерт розкрив ефективні методиВидео

20:23

Коли народжуються ті, хто вміє любити без умов: астрологи назвали три місяці

20:17

Їх любили мільйони, але не врятували: драматичні долі акторів, що програли залежності

19:55

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалки

19:40

Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

19:40

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

19:37

"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

19:28

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти