Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Тара Рід повідомила, що в барі напередодні їй щось підсипали в напій і вона опинилася в лікарні.

Американську актрису накачали наркотиками / Колаж Главред, фото Instagram/tarareid

Зірка популярного американського фільму "Американський пиріг" Тара Рід розкрила "моторошні" подробиці про те, як її нібито накачали наркотиками в барі чиказького готелю минулими вихідними.

"Це просто жахливо. Це стосується всіх - не тільки дівчат, а й хлопців, усіх. З напоями потрібно бути дуже обережними", - розповіла актриса, яку цитує Page Six.

Американська акторка опинилася в неприємній ситуації / Фото Instagram/tarareid

"Я втратила свідомість на вісім годин", - розповіла вона.

50-річна акторка "Американського пирога" заявила, що її доправили з готелю DoubleTree by Hilton в аеропорту Чикаго О'Хара - Роузмонт у місцеву лікарню, де вона "прийшла до тями через вісім годин".

Американська акторка опинилася в неприємній ситуації / Фото TMZ

Рід також повідомила виданню, що лікарі не проводили аналіз крові на алкоголь, додавши: "Вони просто сказали, що ви були під кайфом. Ось що вони сказали. Вони сказали: "Вас отруїли вчора ввечері в барі"".

Крім того, вона зазначила, що не знає, що саме їй нібито підсипали, тому що, хоча її "перевіряли, щоб визначити, який це був наркотик", вона "не стала питати".

"Усе було якось невизначено. Все було якось розмито... Я навіть не можу це пояснити, тому що не знаю, що сталося", - додала Рід.

Потім вона повторила, що й гадки не має, що лікарі "зробили" в лікарні, "бо вона була без свідомості".

Про персону: Тара Рід Тара Рід - американська актриса і продюсерка. У 1999 році Рід зіграла роль Вікі в скандальній молодіжній комедії "Американський пиріг", яка принесла їй славу і статус секс-символу. З 2003 по 2005 рік Рід з'явилася у фільмах "Дочка мого боса" і "Один у темряві". У 2005 році Рід зняла своє шоу на каналі "Е". У 2012 році на екрани вийшло продовження комедії "Американський пиріг".

