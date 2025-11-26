Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

Христина Трохимчук
26 листопада 2025, 10:28
47
Фотограф опублікував раніше невідомі кадри співачки.
Софія Ротару
Софія Ротару показалася в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, nunziogarofaloph

Ви дізнаєтеся:

  • З'явилися свіжі кадри Софії Ротару
  • Який вигляд має співачка

У мережі з'явилися раніше неопубліковані фотографії відомої української співачки Софії Ротару. Знімками поділився в Instagram фотограф Нунціо Гарофало.

Влітку Ротару вирішила влаштувати собі фотосесію в рідному Києві. Вона публікувала кадри з Андріївського узвозу та скляного мосту. Фотограф, який працював із зіркою, приберіг кілька унікальних знімків з бекстейджу зйомки і тепер поділився ними з шанувальниками артистки.

відео дня
Софія Ротару
Софія Ротару - фото зараз / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Нові неопубліковані фотографії з фотосесії Софії Ротару на Андріївському узвозі, Київ, Україна 2025", - написав фотограф.

Софія Ротару постала перед фанатами на фотографіях без обробки, зроблених в одному з київських двориків на Андріївському узвозі. Артистка позувала біля кованих воріт зі щирою посмішкою. Один із кадрів показав залаштунки фотосесії - співачка вільно і впевнено поводилася перед об'єктивом камери.

Софія Ротару
Софія Ротару - фотосесія / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Де живе Софія Ротару

Відомий український ведучий Олексій Суханов зробив заяву, що Софія Ротару живе в Києві. Раніше повідомлялося, що відома співачка після початку повномасштабного вторгнення змінила країну на Італію. Він також висловив сподівання, що артистка скоро дасть інтерв'ю.

Софія Ротару
Софія Ротару - інтерв'ю / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Але, слава богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Ну, я думаю, що це інтерв'ю буде. Просто потрібно дати людині час, тому що, ну, адже у кожного свій поріг ось цього, ось цього болю, і непереносимості, і втоми, і спустошеності", - сказав Суханов.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Крістіна Орбакайте показала свою дорослу дочку Клавдію. Внучка Алли Пугачової з'явилася в соцмережах мами в білій міні-сукні та здивувала бабусю своїм перетворенням.

Також українська співачка Світлана Лобода розповіла про своє життя після втечі з РФ і поскаржилася, що її кар'єра різко пішла на спад. За словами Лободи, перший рік після переїзду з країни-агресора вона не працювала, оскільки не мала сил і бажання.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Софія Ротару новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:04Війна
Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

08:10Погляди
Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Последние новости

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВидео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСмнение

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Видео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатимнение

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

Реклама
05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВидео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВидео

03:30

Як охолодити шампанське: названо найшвидший спосіб

02:30

Льодовик Судного дня на межі стрімкого руйнування: сумний прогноз учених

01:55

Хто цієї зими залікує розбите серце: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

01:16

Мирний план Трампа і російський слід: ЗМІ розкрили зміст переговорів Віткоффа

00:45

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

25 ноября, вторник
23:06

Мороз проти електромобіля: експерти пояснили, як уникнути зайвих втрат заряду

22:53

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомоФотоВидео

22:31

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:15

Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку

22:07

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

21:42

Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

21:38

Як уберегти авто взимку без гаража: що робити, щоб мороз не "вбив" машину

21:17

П'ять поворотних періодів - вчені розповіли, в якому віці відбувається старіння мозку

21:07

Чому в дитинстві це було свято, а в дорослому житті — просто дата: відповідь психологів

20:59

Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

20:58

"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

Реклама
20:54

Як зігрітися під час відключень: найефективніші методи збереження тепла

20:43

"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

20:38

Як зберегти овочі і уникнути гнилі у льоху: експерт розкрив ефективні методиВидео

20:23

Коли народжуються ті, хто вміє любити без умов: астрологи назвали три місяці

20:17

Їх любили мільйони, але не врятували: драматичні долі акторів, що програли залежності

19:55

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалки

19:40

Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

19:40

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

19:37

"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

19:28

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти