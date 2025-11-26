Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

Фотограф опублікував раніше невідомі кадри співачки.

Софія Ротару показалася в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, nunziogarofaloph

З'явилися свіжі кадри Софії Ротару

Який вигляд має співачка

У мережі з'явилися раніше неопубліковані фотографії відомої української співачки Софії Ротару. Знімками поділився в Instagram фотограф Нунціо Гарофало.

Влітку Ротару вирішила влаштувати собі фотосесію в рідному Києві. Вона публікувала кадри з Андріївського узвозу та скляного мосту. Фотограф, який працював із зіркою, приберіг кілька унікальних знімків з бекстейджу зйомки і тепер поділився ними з шанувальниками артистки.

Софія Ротару - фото зараз / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Нові неопубліковані фотографії з фотосесії Софії Ротару на Андріївському узвозі, Київ, Україна 2025", - написав фотограф.

Софія Ротару постала перед фанатами на фотографіях без обробки, зроблених в одному з київських двориків на Андріївському узвозі. Артистка позувала біля кованих воріт зі щирою посмішкою. Один із кадрів показав залаштунки фотосесії - співачка вільно і впевнено поводилася перед об'єктивом камери.

Софія Ротару - фотосесія / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Де живе Софія Ротару

Відомий український ведучий Олексій Суханов зробив заяву, що Софія Ротару живе в Києві. Раніше повідомлялося, що відома співачка після початку повномасштабного вторгнення змінила країну на Італію. Він також висловив сподівання, що артистка скоро дасть інтерв'ю.

Софія Ротару - інтерв'ю / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Але, слава богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Ну, я думаю, що це інтерв'ю буде. Просто потрібно дати людині час, тому що, ну, адже у кожного свій поріг ось цього, ось цього болю, і непереносимості, і втоми, і спустошеності", - сказав Суханов.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

