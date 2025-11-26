"Запрошення до нової агресії": чим загрожує Україні мирний план Трампа

Кирило Дмитрієв просто привіз написаний у Москві план, передав його Віткоффу, а той, не читаючи, передав його далі нагору.

"Мирний план" Віткоффа відкриває шлях до нової війни / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези Огризка:

"Мирний план" Віткоффа не є американським документом

Радбез США, Держдеп і спецслужби не бачили документ до того, як він з'явився у ЗМІ

Поступки, запропоновані в документі, призведуть до нової агресії РФ

Представлений спецпосланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не має нічого спільного з американською дипломатією і являє собою компіляцію російських вимог.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

"Це ніякий не план, а чергове повторення набору гасел, який ми чули не раз. Багато пунктів потребують додаткових уточнень і роз'яснень, тому назвати це планом не можна. Усі ці 28 пунктів були списані з московських сторінок", - сказав Огризко.

Дипломат припустив, що голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв просто привіз написаний у Москві план, передав його спецпредставнику Стіву Віткоффу, а той, не читаючи, передав його далі нагору.

Огризко зазначає, що ситуація ускладнюється тим, що документ не потрапляв до рук ні Ради національної безпеки США, ні Держдепартаменту, ні американських спецслужб - вони дізналися про нього лише з публікацій у ЗМІ.

"Це просто катастрофа, якщо в США так ухвалюють рішення щодо серйозних питань світової політики. Тож це був не американський, а російський "план", - сказав Огризко.

На його думку, підтримка цього "плану" з боку Дональда Трампа свідчить про те, що для нього Україна - "витратний матеріал", яким він готовий "розрахуватися з Росією", щоб потім "заробляти мільярди разом із Путіним".

"Тому реакція і України, і Європи була однозначною. Взагалі, це не мирний план, а запрошення Путіна через деякий час повторити війну. Але тоді вже Європа буде ціллю, і війна, про яку всі говорять, наголошуючи на тому, що вона "ось-ось десь вибухне", справді матиме місце. Адже якщо Росії зараз віддати те, про що йдеться в цьому "плані", це буде запрошенням до нової агресії, і вона ним скористається", - наголосив дипломат.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

