"Запрошення до нової агресії": чим загрожує Україні мирний план Трампа

Анна Ярославська
26 листопада 2025, 11:57
Кирило Дмитрієв просто привіз написаний у Москві план, передав його Віткоффу, а той, не читаючи, передав його далі нагору.
Уиткофф, Трамп, Путин
"Мирний план" Віткоффа відкриває шлях до нової війни / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези Огризка:

  • "Мирний план" Віткоффа не є американським документом
  • Радбез США, Держдеп і спецслужби не бачили документ до того, як він з'явився у ЗМІ
  • Поступки, запропоновані в документі, призведуть до нової агресії РФ

Представлений спецпосланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не має нічого спільного з американською дипломатією і являє собою компіляцію російських вимог.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

"Це ніякий не план, а чергове повторення набору гасел, який ми чули не раз. Багато пунктів потребують додаткових уточнень і роз'яснень, тому назвати це планом не можна. Усі ці 28 пунктів були списані з московських сторінок", - сказав Огризко.

Дипломат припустив, що голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв просто привіз написаний у Москві план, передав його спецпредставнику Стіву Віткоффу, а той, не читаючи, передав його далі нагору.

Огризко зазначає, що ситуація ускладнюється тим, що документ не потрапляв до рук ні Ради національної безпеки США, ні Держдепартаменту, ні американських спецслужб - вони дізналися про нього лише з публікацій у ЗМІ.

"Це просто катастрофа, якщо в США так ухвалюють рішення щодо серйозних питань світової політики. Тож це був не американський, а російський "план", - сказав Огризко.

На його думку, підтримка цього "плану" з боку Дональда Трампа свідчить про те, що для нього Україна - "витратний матеріал", яким він готовий "розрахуватися з Росією", щоб потім "заробляти мільярди разом із Путіним".

"Тому реакція і України, і Європи була однозначною. Взагалі, це не мирний план, а запрошення Путіна через деякий час повторити війну. Але тоді вже Європа буде ціллю, і війна, про яку всі говорять, наголошуючи на тому, що вона "ось-ось десь вибухне", справді матиме місце. Адже якщо Росії зараз віддати те, про що йдеться в цьому "плані", це буде запрошенням до нової агресії, і вона ним скористається", - наголосив дипломат.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

За словами Трампа, наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Також президент США назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що впродовж минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Необхідно врегулювати "кілька делікатних, але не непереборних деталей", через які потрібно продовжувати переговори.

Як повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, президент Зеленський може зустрітися з президентом Трампом на День подяки 27 листопада для остаточного узгодження умов плану припинення війни.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

війна в Україні Володимир Огризко війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВідео

