Контрасти погоди здивують: які регіони накриє холоднеча, а де буде справжня весна

Найхолодніше в четвер буде у західних областях.

https://glavred.net/synoptic/kontrasty-pogody-udivyat-kakie-regiony-nakroet-stuzha-a-gde-budet-nastoyashchaya-vesna-10718918.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 27 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

Захід України буде найпрохолоднішим:

Дощі пройдуть у північних і центральних областях

У Києві прогнозують невеликий дощ та температуру близько +10

Україну завтра, 27 листопада, накриє контрастна погода: від прохолоди на заході до майже весняного тепла на півдні. За прогнозом Наталки Діденко, найнижчі температури очікуються у західних областях - вдень там буде лише +2…+6 градусів.

Натомість південні регіони отримають справжній теплий день: стовпчики термометрів піднімуться до +12…+16, а в Криму місцями потеплішає до +15…+20 градусів.

відео дня

На півночі збережеться м’яка погода - +6…+11, на сході - +8…+12. У центральній частині країни прогнозують +10…+13, хоча на Вінниччині буде прохолодніше - близько +5…+7.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: Наталка Діденко

Дощі очікуються переважно на півночі та в центрі, але вони будуть нетривалими та слабкими. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують, хоча небо залишатиметься хмарним.

У Києві також можливий невеликий дощ. Вдень температура підніметься до +10 градусів.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в останні дні листопада - прогноз синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповідав, що кінець листопада в Україні буде з невеличким похолоданням.

"З 25 листопада очікуємо похолодання від 4 до 5 градусів. По всій Україні опадів буде мало, за винятком Карпат. У горах буде сніг та мокрий сніг", - прогнозує він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні у середу, 26 листопада, буде доволі теплою, але очікується сильний вітер.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше - буде сніг та ожеледиця на дорогах.

Також синоптикиня Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Ще більше новин про погоду:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред