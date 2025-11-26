Контрасти погоди здивують: які регіони накриє холоднеча, а де буде справжня весна

Ключове:
- Захід України буде найпрохолоднішим:
- Дощі пройдуть у північних і центральних областях
- У Києві прогнозують невеликий дощ та температуру близько +10
Україну завтра, 27 листопада, накриє контрастна погода: від прохолоди на заході до майже весняного тепла на півдні. За прогнозом Наталки Діденко, найнижчі температури очікуються у західних областях - вдень там буде лише +2…+6 градусів.
Натомість південні регіони отримають справжній теплий день: стовпчики термометрів піднімуться до +12…+16, а в Криму місцями потеплішає до +15…+20 градусів.
На півночі збережеться м’яка погода - +6…+11, на сході - +8…+12. У центральній частині країни прогнозують +10…+13, хоча на Вінниччині буде прохолодніше - близько +5…+7.
Дощі очікуються переважно на півночі та в центрі, але вони будуть нетривалими та слабкими. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують, хоча небо залишатиметься хмарним.
У Києві також можливий невеликий дощ. Вдень температура підніметься до +10 градусів.
Погода в останні дні листопада - прогноз синоптика
Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповідав, що кінець листопада в Україні буде з невеличким похолоданням.
"З 25 листопада очікуємо похолодання від 4 до 5 градусів. По всій Україні опадів буде мало, за винятком Карпат. У горах буде сніг та мокрий сніг", - прогнозує він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні у середу, 26 листопада, буде доволі теплою, але очікується сильний вітер.
Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше - буде сніг та ожеледиця на дорогах.
Також синоптикиня Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.
Ще більше новин про погоду:
- Скоро увірветься нове похолодання: українців попередили про раптове погіршення погоди
- Як визначити погоду взимку за кісточкою хурми: дивовижний метод предків
- Влупить мороз та сипатиме сніг навіть в центрі країни: новий прогноз погоди
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред