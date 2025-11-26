'Не може бути мови': у РФ нахабно відповіли на запитання про поступки на переговорах

У Москві нібито готові до подальших консультацій, заявив Сергій Рябков.

У РФ оцінили перспективи переговорів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Головне:

РФ не готова публічно обговорювати версії мирного плану

У МЗС РФ заявили, що не підуть на поступки в переговорах

Заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив про те, що в РФ не готові публічно обговорювати різні версії мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

"Ми не готові до того, щоб обговорювати деякі деталі того, що відбувається, зокрема різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, потрібен час і увага для того, щоб продовжився діалоговий процес", - цитують його пропагандисти РФ.

Він стверджує, що в Москві нібито готова до подальших консультацій, але поскаржився на "відсутність політичної волі" в американців дотримуватися якихось домовленостей саміту на Алясці.

Чи можливі поступки на переговорах

Водночас представник МЗС РФ уточнив, що в РФ вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України. Водночас він підкреслив, що жодних поступок у цьому питанні з боку Москви не буде.

"Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, зокрема в контексті СВО, не може бути й мови", - Рябков.

Мирні переговори: думка експерта

За словами журналіста Вадима Денисенка, стратегія Трампа заснована на тиску на Росію: Вашингтон намагається переконати Москву, що продовження війни призведе до різкого падіння її нафтових доходів. Денисенко додає, що дії Путіна зрозумілі - він затягує час і все ще обіцяє Трампу примарні можливості з видобутку рідкоземельних елементів у Росії. При цьому головним "порогом", який Путін не готовий переступити, залишається Донбас: припинити війну без контролю над цим регіоном він здатен лише тоді, коли відчує серйозну загрозу власній безпеці.

Мирний план США - новини за темою

Раніше ЗМІ розкрили зміст переговорів щодо мирної угоди. Спецпосланець США пропонував показати повагу до Трампа і відзначити його роль у мирних ініціативах.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах. Президент США зробив заяву про поступки РФ у мирному процесі.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

