Конгрес США потужно тисне на Байдена і вимагає відправити винищувачі в Україну

Конгрес США / Facebook / Embassy of Ukraine in the USA

У Конгресі США стали тиснути на президента Джо Байдена, щоб той сприяв негайній передачі винищувачів в Україну з країн НАТО та Східної Європи.

Як пише Reuters, сенатор Боб Менендес, голова Комітету закордонних справ, написав держсекретареві Ентоні Блінкену і Міністру оборони Ллойду Остіну, закликаючи Вашингтон зобов'язатися замінити будь-які подаровані Києву літаки модернізованими західними літаками, в тому числі за допомогою пільгового фінансування і позик.

Багато країн у Східній Європі використовують військові літаки російського виробництва. Передача таких літаків Україні дозволить українським пілотам відразу приступити до виконання завдань, оскільки їм не знадобиться додаткове навчання.

"Я підтримаю зусилля в Сенаті щодо впровадження заходів з компенсації нашим союзникам, які нададуть свої літаки для оборони України", – сказав Менендес у зверненні.

У неділю сенатор-республіканець Роб Портман виступив на мітингу на підтримку України біля Білого дому, де закликав адміністрацію Байдена робити більше для підтримки України, зокрема допомогти європейським країнам надати Києву винищувачі.

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Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ні на землі, ні в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше Офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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