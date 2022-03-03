Закрити небо: українці зібрали понад мільйон підписів, необхідних для розгляду петиції НАТО

Це обмеження дозволить ще більш ефективно протистояти російській агресії.
Українці зібрали необхідний мільйон голосів для розгляду петиції НАТО про закриття неба.
Збір стартував 26 лютого, на другу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свої підписи станом на 6:43 3 березня під петицією вже поставили 1 033 611 українці.
Що це дасть
Закриття неба не дозволить Росії наносити руйнівні ракетні удари, здійснювати бомбардування або проводити масштабні десантні операції з використанням літаків і вертольотів.
Таким чином від подальшого руйнування будуть захищені військова і цивільна інфраструктура, дитячі садки і лікарні, АЕС і хімічні підприємства.
Безпольотна зона допоможе захистити житлові мікрорайони і врятувати тисячі життів.
Чому небо не закрили раніше
У НАТО побоюються, що це підвищить ризик конфронтації з Росією, яка знову загрожує світу почати "третю світову ядерну війну". Але так як вторгнення РФ в Україну є безпрецедентним, то вимагає від Альянсу жорстких дій.
Тепер члени НАТО можуть встановити і підтримувати безпольотну зону. Але це стане можливим тільки за згодою ключових країн. Перш за все США.
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