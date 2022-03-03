Закрити небо: українці зібрали понад мільйон підписів, необхідних для розгляду петиції НАТО

Українські військові збили російський літак над Одесою / УНІАН

Українці зібрали необхідний мільйон голосів для розгляду петиції НАТО про закриття неба.

Збір стартував 26 лютого, на другу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свої підписи станом на 6:43 3 березня під петицією вже поставили 1 033 611 українці.

Що це дасть

Закриття неба не дозволить Росії наносити руйнівні ракетні удари, здійснювати бомбардування або проводити масштабні десантні операції з використанням літаків і вертольотів.

Таким чином від подальшого руйнування будуть захищені військова і цивільна інфраструктура, дитячі садки і лікарні, АЕС і хімічні підприємства.

Безпольотна зона допоможе захистити житлові мікрорайони і врятувати тисячі життів.

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Чому небо не закрили раніше

У НАТО побоюються, що це підвищить ризик конфронтації з Росією, яка знову загрожує світу почати "третю світову ядерну війну". Але так як вторгнення РФ в Україну є безпрецедентним, то вимагає від Альянсу жорстких дій.

Тепер члени НАТО можуть встановити і підтримувати безпольотну зону. Але це стане можливим тільки за згодою ключових країн. Перш за все США.

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