Коли Україна отримає винищувачі F-16: у Данії зробили прогноз

Західні винищувачі F-16 в Україні - це питання не лише постачань, а й інфраструктури, спрямованої на їх обслуговування, зазначив Оле Егберг Міккельсен.

https://glavred.net/world/kogda-ukraina-poluchit-istrebiteli-f-16-v-danii-sdelali-prognoz-10561511.html Посилання скопійоване

F-16 прибудуть в Україну цього літа - посол Данії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Данія збирається поставити винищувачі F-16 Україні влітку поточного року, проте в якому місяці це станеться, наразі невідомо. Для роботи літаків має бути підготовлена інфраструктура. Про це заявив данський посол у Києві Оле Егберг Міккельсен.

"Я не дуже знайомий із технічними деталями, але можу процитувати мою прем'єр-міністерку (Метте Фредеріксен, - ред.), яка нещодавно була в Україні, у Львові, їй поставили те саме запитання, і вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. У якому місяці вона не уточнила. Я можу лише послатися на те, що вона сказала", - розповів дипломат в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, постачання F-16 - непростий момент, адже відправлення літаків це лише одна складова. Паралельно мають бути вирішені питання системи забезпечення, обслуговування та роботи наземних бригад, які стежитимуть за тим, щоб літак був у технічній справності.

відео дня

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Коротко про F-16 / Інфографіка: Главред

"Це величезне завдання і мені випала честь зустрітися з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року, коли ваш президент приїжджав до Данії", - додав посол.

Також він уточнив, що пілоти і наземні команди дуже хотіли б почати застосовувати бойові літаки.

"Тому я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони незабаром прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", - підкреслив Оле Егберг Міккельсен.

Літаки F-16 в Україні - головні новини за темою:

Винищувачі F-16 будуть у небі України вже цього року, говорив президент Володимир Зеленський. За його словами, у 2024 році потрібно докласти серйозних зусиль для захисту повітряного простору від авіабомб, бойових літаків і ракет російських окупантів.

Україна влітку має отримати перші партії F-16, заявляв міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. Щоб були дотримані всі терміни, потрібно дотримуватися заздалегідь затвердженого плану.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16: міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що перші літаки прибудуть цього року. Винищувачі привезуть до України разом із пілотами та персоналом, яких навчали працювати з літаками.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред