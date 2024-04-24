'Великий прорив': Хара розкрив, коли армія України отримає F-16

Наявність в України F-16 гарантуватиме здатність завдавати ударів по цілях у повітряному просторі РФ.

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Коли Україна отримає F-16 / колаж: Главред, фото: Facebook, Вікіпедія

В інтервʼю Главреду експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара розповів та cпрогнозував, як скоро F-16 можуть опинитися в Україні.

Військовий експерт розповів, що зараз питання більше не у тому, коли українські пілоти будуть готові, а техніки будуть здатні обслуговувати літаки, це питання політичного рішення у Вашингтоні.

"Сподіваюся, що влітку вони в нас будуть, і ми зможемо планувати військові операції за їхньої участі, щоб виправити стратегічні прорахунки адміністрації Байдена, яка давала нам дуже багато чого і заохочувала інших партнерів, але не дала нам важливого елементу для минулорічної контрнаступальної операції. Тому тут питання полягає не в готовності цих літаків - я впевнений, що наші партнери, особливо країни Північної Європи, передадуть боєздатні літаки", - пояснив Хара. відео дня

Він вважає, що наявність в України F-16 означатиме здатність завдавати ударів по цілях у повітряному просторі РФ - по літаках та ракетах.

"Поки що для американців це було неприпустимим через обмеження на використання західної зброї по російській території. Зараз, схоже, вони зробили ще один напівкрок назустріч Україні та до правильної стратегії у війні. Україна не може виграти цю війну, воюючи виключно на власній території. Тому сподіваюсь, що з передачею нам F-16 відбудеться зміна стратегічних розрахунків американців щодо того, яким чином має продовжуватися ця війна", - повідомив Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Що відомо про винищувач F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, що прем'єр Бельгії заявив, що F-16 з'являться в Україні раніше, ніж очікувалось. Наразі українські пілоти проходять навчання, проте постачання першого літака може відбутися вже найближчими місяцями.

Незабаром Норвегія передасть Україні оновлені F-16. Глава МЗС Норвегії висловив упевненість у тому, що Україна повинна посилювати і свій ударний потенціал, наносити удари за лінією фронту.

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