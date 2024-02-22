У Данії оголосили терміни отримання Україною винищувачів F-16

Визначити, коли конкретно Україні передадуть F-16 непросто, проте є чіткий графік, якого сторони дотримуються, розповів Трольс Лунд Пульсен.

https://glavred.net/world/v-danii-obyavili-sroki-polucheniya-ukrainoy-istrebiteley-f-16-10544036.html Посилання скопійоване

Україна отримає F-16 вже влітку - Міноборони Данії / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Перші Західні винищувачі F-16 мають бути передані Україні влітку поточного року. Встановити чіткий графік постачань літаків складно, тому що є певні умови, які потрібно виконати Києву для застосування літаків. Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб цього літа досягти більшої єдності, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка буде проходити за планом", - цитує його Міноборони Данії.

Також у військовому відомстві підкреслили, що питання постачань винищувачів залежить від повної підготовки пілотів повітряних сил, допоміжного персоналу, і наявності потрібної логістики та інфраструктури.

відео дня

Остаточна передача перших данських літаків F-16 залежить від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні, пояснили в Міноборони Данії.

Коли Україна отримає F-16

У Міноборони зробили заяву щодо F-16 - зокрема, представник військового відомства Іларіон Павлюк сказав, що терміни отримання літаків вже відомі. Проте Київ не буде відкрито оголошувати дату.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Україна продовжує проводити роботу над адаптацією інфраструктури для обслуговування таких винищувачів.

Україна зможе використовувати F-16 по території Росії, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Києву це дозволено згідно з міжнародним правом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.