Будуть у небі України вже цього року: Зеленський зробив заяву щодо F-16

Західні винищувачі F-16 уже 2024 року будуть у небі України. Потрібно провести роботу, спрямовану на захист повітряного простору від авіабомб, бойових літаків і ракет країни-окупанта Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого відеозвернення в п'ятницю, 1 березня, він подякував за підтримку Нідерландам і назвав завдання України на поточний рік.
"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет", - зазначив Зеленський.відео дня
Також він додав, що потрібно, щоб Україна посилювалася, а Росія - послаблювалася.
"Ключове те, що Росія повинна втрачати. А наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо. І я дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!" - наголосив Володимир Зеленський.
Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
Президент Володимир Зеленський і нідерландський прем'єр Марк Рютте підписали безпекову угоду між Україною та Нідерландами.
Договір передбачає військову підтримку України від Амстердама протягом 10 наступних років.
"Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України", - сказав Зеленський.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Коли Україна отримає F-16
Україні відомі терміни отримання F-16, говорив представник Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Проте Київ не буде відкрито казати про дати, щоб ворог не скористався цією інформацією.
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Держава проводить роботу над адаптацією інфраструктури для облуговування таких літаків.
Україна зможе застосовувати F-16 по території Росії, уточнив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він підкреслив, що Київ може вдатися до подібних дій згідно з міжнародним правом.
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