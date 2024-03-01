Будуть у небі України вже цього року: Зеленський зробив заяву щодо F-16

Україні 2024 року потрібно провести роботу над захистом неба від російських керованих авіабомб, бойових літаків і ракет, сказав президент Володимир Зеленський.

https://glavred.net/politics/budut-v-nebe-ukrainy-uzhe-v-etom-godu-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-f-16-10546559.html Посилання скопійоване

Цього року винищувачі F-16 будуть у нашому небі - Зеленський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Західні винищувачі F-16 уже 2024 року будуть у небі України. Потрібно провести роботу, спрямовану на захист повітряного простору від авіабомб, бойових літаків і ракет країни-окупанта Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення в п'ятницю, 1 березня, він подякував за підтримку Нідерландам і назвав завдання України на поточний рік.

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет", - зазначив Зеленський. відео дня

Також він додав, що потрібно, щоб Україна посилювалася, а Росія - послаблювалася.

"Ключове те, що Росія повинна втрачати. А наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо. І я дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!" - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про F-16 / Інфографіка: Главред

Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський і нідерландський прем'єр Марк Рютте підписали безпекову угоду між Україною та Нідерландами.

Договір передбачає військову підтримку України від Амстердама протягом 10 наступних років.

"Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України", - сказав Зеленський.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Коли Україна отримає F-16

Україні відомі терміни отримання F-16, говорив представник Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Проте Київ не буде відкрито казати про дати, щоб ворог не скористався цією інформацією.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Держава проводить роботу над адаптацією інфраструктури для облуговування таких літаків.

Україна зможе застосовувати F-16 по території Росії, уточнив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він підкреслив, що Київ може вдатися до подібних дій згідно з міжнародним правом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.