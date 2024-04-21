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Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили

Яна Ставська
21 квітня 2024, 23:17
Напередодні міністр оборони Аргентини Луїс Петрі підписав у Данії угоду щодо купівлі 24 бойових літаків F-16.
Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили
F-16 будуть в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП

Данія доставить Україні необхідні F-16 вже цього літа. Угода з Аргентиною щодо придбаних понад 20 літаків на поставки бойової авіації Києву ніяк не вплине, зауважив в ефірі "Ми-Україна" посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Міккельсен сказав, що "хвилюватися" з цього приводу не треба.

"Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це не ті самі, це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації. Тому що ми отримаємо нове покоління літаків F-35. Частину доставлять Аргентині, але кількість, яку минулого літа узгодили ваш президент і наш премʼєр-міністр… я сам наполягав на них. Не потрібно хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як й обіцяли", - відповів він.

відео дня

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Щодо коментарів на тему термінів поставки Міккельсен був стриманий.

"Можу процитувати нашу премʼєрку. Вона казала, що F-16 будуть доставлені влітку. Вона не казала місяць, вона казала "влітку". І я впевнений, що це станеться. Це не тільки літаки чи пілоти, це ще й цілі пакети речей, зокрема обладнання тощо. Тому хронологія, яку я знаю, це те, що сказала моя премʼєрка. Вона сказала: "цього літа", - зауважив дипломат.

Що відомо про продаж F-16 Аргентині

У квітні Аргентина придбала у Данії 24 винищувачі F-16. Згідно із заявою Міноборони, винищувачі F-16 стануть новою основою системи протиповітряної оборони Аргентини. Раніше це завдання понад 40 років виконували французькі літаки Dassault Mirage.

Відомо, що 26 березня глави оборонних відомств Аргентини та Данії на зустрічі в Буенос-Айресі досягли домовленості про укладення цієї угоди.

F-16 в Україні - останні новини

Україна може отримати перші винищувачі F-16 до початку літа. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо у квітні. Наразі українські пілоти проходять навчання, проте постачання першого літака може відбутися найближчими місяцями.

Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Як писав Главред, США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та технічного обслуговування F-16.

Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили
F-16 / Основні характеристики, інфографіка Главреда

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