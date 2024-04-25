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Вчаться повітряному бою: пілоти ЗСУ проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції

Анна Ярославська
25 квітня 2024, 06:47
Українські авіатори проходитимуть підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.
Вчаться повітряному бою: пілоти ЗСУ проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції
Українські пілоти проходять підготовку до польотів на F-16 на авіабазі у Франції / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Франція поки що не постачатиме винищувачі Україні, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом ЗСУ.

Як повідомляє BFM TV, українські пілоти проходять навчання польотам на винищувачах F-16 на одній з авіабаз на південному заході Франції.

Пілотам від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову. Четверо - вивчили англійську та мають певний досвід польотів на цивільних або навчально-тренувальних літаках.

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Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16.

Зазначається, що українські авіатори проходитимуть підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.

Вчаться повітряному бою: пілоти ЗСУ проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції
Літак F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Тренування відбуватимуться на тренажерах, зокрема на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.

Тільки після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Літаки F-16 для України - останні новини

Західні винищувачі F-16 уже 2024 року будуть у небі України. Про це 1 березня заявив президент Володимир Зеленський.

Україна може отримати перші винищувачі F-16 до початку літа. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо.

Норвегія готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. 12 із 22 літаків є повністю придатними до експлуатації.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про особливості деяких винищувачів F-16, які коаліція союзників передасть Україні. Зокрема, окремі літаки F-16 для України будуть оснащені новітнім озброєнням та здатні бити за лінію фронту.

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