Вчаться повітряному бою: пілоти ЗСУ проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції

Франція поки що не постачатиме винищувачі Україні, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом ЗСУ.
Як повідомляє BFM TV, українські пілоти проходять навчання польотам на винищувачах F-16 на одній з авіабаз на південному заході Франції.
Пілотам від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову. Четверо - вивчили англійську та мають певний досвід польотів на цивільних або навчально-тренувальних літаках.
Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16.
Зазначається, що українські авіатори проходитимуть підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.
Тренування відбуватимуться на тренажерах, зокрема на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.
Тільки після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Літаки F-16 для України - останні новини
Західні винищувачі F-16 уже 2024 року будуть у небі України. Про це 1 березня заявив президент Володимир Зеленський.
Україна може отримати перші винищувачі F-16 до початку літа. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо.
Норвегія готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. 12 із 22 літаків є повністю придатними до експлуатації.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про особливості деяких винищувачів F-16, які коаліція союзників передасть Україні. Зокрема, окремі літаки F-16 для України будуть оснащені новітнім озброєнням та здатні бити за лінію фронту.
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