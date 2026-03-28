Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

Віталій Кірсанов
28 березня 2026, 12:07
Держдепартамент США назвав цей інцидент "відвертим обміном думками", а сам Рубіо заперечив наявність "напруженості".
Рубіо та Каллас посварилися через Україну
Рубіо та Каллас посварилися через Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/kajakallas, facebook.com/MarcoRubio

Коротко:

  • Каллас розкритикувала США за недостатнє посилення тиску на РФ
  • Рубіо і Каллас окремо обговорили ситуацію, намагаючись згладити розбіжності

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас і держсекретар США Марко Рубіо вступили в гостру дискусію з приводу війни в Україні та політики Вашингтона щодо Росії під час зустрічі міністрів країн G7 28 березня. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на очевидців.

За інформацією джерел, Каллас розкритикувала США за недостатнє посилення тиску на Москву. Вона нагадала, що рік тому Рубіо на аналогічній зустрічі заявляв про готовність Вашингтона посилити заходи, якщо Росія буде заважати мирним ініціативам.

відео дня

"Минув рік, а Росія не змінила своєї позиції. Коли ж у вас закінчиться терпіння?" — звернулася вона до американського колеги.

Як стверджують свідки, Рубіо відреагував різко і з помітним роздратуванням. Він заявив, що США роблять усе можливе для завершення війни і ведуть переговори з обома сторонами, при цьому надаючи військову та розвідувальну підтримку Україні. Також він додав, що якщо хтось вважає, що здатний домогтися більшого, США готові поступитися ініціативою.

Після напруженого обміну репліками кілька європейських міністрів втрутилися в розмову, підкресливши, що розраховують на продовження дипломатичних зусиль з боку США.

Пізніше Рубіо і Каллас окремо обговорили ситуацію, намагаючись згладити розбіжності. У Держдепартаменті те, що сталося, охарактеризували як "відвертий обмін думками". Сам Рубіо згодом заявив журналістам, що ніякого серйозного конфлікту не було і зустрічі такого рівня проходять у конструктивній атмосфері.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню вдячності Америці за нашу роль... Там ніхто не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного", — запевнив Рубіо.

Про особу: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністрка Естонії з 26 січня 2021 року до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки, пише Вікіпедія.

Переговори про мир – новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про особу: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо — американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року — сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, швидше за все, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", – пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Марко Рубіо мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти