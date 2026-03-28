"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

Держдепартамент США назвав цей інцидент "відвертим обміном думками", а сам Рубіо заперечив наявність "напруженості".

Рубіо та Каллас посварилися через Україну

Коротко:

Каллас розкритикувала США за недостатнє посилення тиску на РФ

Рубіо і Каллас окремо обговорили ситуацію, намагаючись згладити розбіжності

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас і держсекретар США Марко Рубіо вступили в гостру дискусію з приводу війни в Україні та політики Вашингтона щодо Росії під час зустрічі міністрів країн G7 28 березня. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на очевидців.

За інформацією джерел, Каллас розкритикувала США за недостатнє посилення тиску на Москву. Вона нагадала, що рік тому Рубіо на аналогічній зустрічі заявляв про готовність Вашингтона посилити заходи, якщо Росія буде заважати мирним ініціативам.

"Минув рік, а Росія не змінила своєї позиції. Коли ж у вас закінчиться терпіння?" — звернулася вона до американського колеги.

Як стверджують свідки, Рубіо відреагував різко і з помітним роздратуванням. Він заявив, що США роблять усе можливе для завершення війни і ведуть переговори з обома сторонами, при цьому надаючи військову та розвідувальну підтримку Україні. Також він додав, що якщо хтось вважає, що здатний домогтися більшого, США готові поступитися ініціативою.

Після напруженого обміну репліками кілька європейських міністрів втрутилися в розмову, підкресливши, що розраховують на продовження дипломатичних зусиль з боку США.

Пізніше Рубіо і Каллас окремо обговорили ситуацію, намагаючись згладити розбіжності. У Держдепартаменті те, що сталося, охарактеризували як "відвертий обмін думками". Сам Рубіо згодом заявив журналістам, що ніякого серйозного конфлікту не було і зустрічі такого рівня проходять у конструктивній атмосфері.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню вдячності Америці за нашу роль... Там ніхто не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного", — запевнив Рубіо.

Про особу: Кая Каллас Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністрка Естонії з 26 січня 2021 року до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки, пише Вікіпедія.

Переговори про мир – новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо — американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року — сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, швидше за все, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", – пише видання The New York Times.

