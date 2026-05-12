Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

Самопроголошений президент Білорусі віддав наказ про вибірковий призов резервістів.

https://glavred.net/war/lukashenko-obyavil-o-mobilizacii-v-belarusi-i-prikazal-gotovitsya-k-voyne-10764095.html Посилання скопійоване

Лукашенко оголосив про початок мобілізації в Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, kremlin.ru

Ключові тези Лукашенка:

У Білорусі стартує мобілізація резервістів

Війська тримають у постійній бойовій готовності

Армія має бути готовою до війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження інтенсивної підготовки збройних сил країни до можливих бойових дій. У країні розпочали "точкову мобілізацію". Про це повідомили в Telegram-каналі "Пул Первого".

Під час зустрічі з міністром оборони Віктором Хреніним Лукашенко підкреслив, що армія має перебувати у стані постійної бойової готовності. За його словами, після завершення масштабних зимових перевірок країна переходить до нового етапу — вибіркового призову резервістів.

відео дня

"Далі, як я обіцяв, ми точково будемо відмобілізовувати частини для того, щоб готувати їх до війни. Дай бог, щоб її вдалося уникнути", - сказав Лукашенко.

Лукашенко заявив про мобілізацію / Фото: скріншот

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Раптова перевірка у білоруських військах стартувала 16 січня за дорученням Лукашенка. Наприкінці січня Міноборони Білорусі повідомило про перевірку бойової готовності військових частин, а 13 березня секретар Ради безпеки Олександр Вольфович доповів про завершення заходів.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Для чого Білорусь створює напругу - думка експерта

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун прокоментував ризики нового наступу РФ з території Білорусі в інтерв'ю Главреду. За його словами, така активність має не лише військову, а й інформаційну мету.

Ягун вважає, що Росія таким чином демонструє "лояльність Білорусі" та змушує Україну тримати значні сили на північному напрямку, розпорошуючи ресурси, необхідні на сході.

Загроза з Білорусі - що відомо

Нагадаємо, 2 травня президент України Володимир Зеленський заявив про "специфічну активність" з боку Білорусі на кордоні з Україною. За його словами, ситуацію уважно контролюють українські військові та спецслужби.

Увечері 2 травня з території Білорусі в Україну залетіла повітряна куля-ретранслятор. За даними ДПСУ, вона могла використовуватися для посилення сигналу російських засобів ураження.

Як повідомляв Главред, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на території Білорусі фіксується активність із розбудови логістичної інфраструктури та підготовки полігонів, що може свідчити про посилення військової взаємодії з Росією.

Читайте також:

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред