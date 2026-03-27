Зеленська засяяла у свіжому образі з експрезидентом США — як повторити

Христина Трохимчук
27 березня 2026, 14:40
Перша леді України з'явилася в елегантному вбранні.
Олена Зеленська — візит до США
Олена Зеленська — візит до США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Зеленська відвідала Даллас
  • Яке вбрання вона обрала для зустрічі з експрезидентом США

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з експрезидентом США Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною Лорою Буш у Далласі. Дружина Володимира Зеленського обрала для події вбрання з модним поєднанням кольорів, яке можна розглянути на знімках в Instagram.

Олена Зеленська часто обирає для публічних заходів брючні костюми, але вони не набридають завдяки цікавим деталям або незвичайним колірним рішенням. Цього разу стилісти першої леді вирішили використати один із наймодніших колорблоків весни 2026 року — поєднання глибокого коричневого та ніжно-блакитного.

відео дня
Олена Зеленська з Джорджем Бушем-молодшим та Лорою Буш
Олена Зеленська з Джорджем Бушем-молодшим і Лорою Буш / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Класичний костюм першої леді складався з піджака прямого крою з цікавими лацканами та брюк палаццо. На контрасті з темним костюмом особливо свіжо виглядала світло-блакитна блуза класичного крою. Таке поєднання кольорів чудово підходить для ділового стилю — воно не виглядає кричущим, але освіжає образ і виділяє його серед звичайних чорно-білих костюмів.

Олена Зеленська — образ для візиту до США
Олена Зеленська — образ для візиту до США / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Зеленська також доповнила свій образ невеликими, але ефектними аксесуарами. Увагу відразу привернула брошка-голка з трьома намистинами, які були підібрані в тон кольору блузи. Це ще один вдалий прийом стилістів першої леді — щоб образ виглядав свіжо і яскраво, необов'язково використовувати багато кольорів, достатньо розмістити невеликі акценти відтінку, який вже присутній. Дружина Володимира Зеленського також додала до образу елегантні сережки з перлами та клатч у тон костюму.

Олена Зеленська — портрет у повний зріст
Як повторити образ Олени Зеленської / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Під час робочого візиту до Далласа Олена Зеленська зустрілася з Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною Лорою, висловивши їм подяку за багаторічну підтримку України. Під час бесіди перша леді підкреслила критичну важливість міжнародної допомоги та розповіла про важкі випробування, з якими стикаються українці через удари по інфраструктурі. Окрім офіційної зустрічі, програма візиту включала відвідування Публічної бібліотеки Далласа, а також місцевого Музею Голокосту та прав людини.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що Олексій Суханов пояснив, чому вважає за краще не афішувати свій новий роман. В інтерв'ю він зазначив, що нинішні стосунки стали для нього особливими, перевершивши за силою емоцій усе, що було в його житті за останні роки.

Також реперка Alyona Alyona повідомила про рецидив депресії. У соцмережах артистка відкрито обговорила побічні ефекти захворювання та прийому ліків, зазначивши, що знову зіткнулася з проблемою зайвої ваги. Зірка описала зміни, які відбулися в її зовнішності останнім часом.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Зеленська

Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ

До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ

РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

Реклама

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Часник піде в ріст на очах: експерт розкрив точну формулу весняного підживлення

Часник піде в ріст на очах: експерт розкрив точну формулу весняного підживлення

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

15:33

"У нас нічого не було": Пол Маккартні випустить сольний альбом вперше за п’ять років

15:27

Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

15:26

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

15:19

Як правильно українською – ведмідь чи медвідь: відповідь здивує багатьох

15:08

Справжній італійський рецепт панетоне на Великдень – смакуватиме усімВідео

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
14:54

Ханде Ерчел затримали прямо в аеропорту: куди її повезли

14:42

Що не можна робити у свято 28 березня: суворі прикмети

14:40

Зеленська засяяла у свіжому образі з експрезидентом США — як повторитиВідео

14:23

Удари СБУ зупинили 40% експортних потужностей нафти рф - експерт

Реклама
14:21

"Не міг вийти з дому": український танцюрист вперше розповів про проблеми з алкоголем

13:51

Чи може водій повернути праворуч: тест з ПДР, який "ламає голову" багатьомВідео

13:45

До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМФото

13:43

РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

13:12

Камалія повідомила про свій найвищий місячний дохід

13:10

Олексій Суханов зробив зізнання про таємний роман: "Я зараз кохаю"

12:39

Одна категорія продуктів подорожчає на 7-8% у квітні - на що перепишуть ціни

12:34

Антоніо Бандерас покинув Голлівуд: що сталося з його здоров’ям

12:28

Погода буде мінливою: прогноз синоптиків на квітень 2026 для Одеси

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 28 березня: Щурам - хвилювання, Драконам - форс-мажори

11:58

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сонечка за 29 с

Реклама
11:57

Гороскоп Таро на завтра, 28 березня: Скорпіонам — мужність, Терезам — насолода

11:57

ЗСУ звільнили сотні кілометрів: Сирський здивував деталями

11:52

Українські дрони зірвали план Путіна нажитися на іранському конфлікті – The Telegraph

11:38

Україна та Саудівська Аравія підписали важливий документ - про що домовилися

11:15

Ціни на м'ясо знизилися, але ненадовго: що буде у квітні

11:04

"Набираю цю вагу гадську": Alyona Alyona повідомила про повернення діагнозу

10:56

"Це буде неймовірно": Джоан Роулінг оцінила перший тизер нового "Гаррі Поттера"Відео

10:54

Курс долара може пробити нову психологічну межу: чого очікувати у квітні

10:45

Чи надсилатимуть повістки через "Дію": Мінцифри поставило крапку в чутках

10:32

Собака зникла на 11 років і повернулася: правда вразила родинуВідео

10:14

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

10:13

Українці хочуть бачити Партію Буданова в парламенті: результати опитування

10:11

Що буде з доларом та євро: прогноз курсу валют на початок квітня

10:02

"На невдячних людей": Кондратюк різко відповів Віталію Козловському

09:47

56-річна Джей Ло "підірвала" публіку своїм виступом у прозорому костюміВідео

09:46

Контратаки ЗСУ зривають плани окупантів: ISW прогнозує невдачу РФ

09:19

Нічний горщик для Лукашенка: Портников сказав, що означає візит до КНДРПогляд

08:58

Життя трьох знаків зодіаку незабаром різко покращиться: проблеми залишилися позаду

08:58

Ситуація загострюється, США та Іран готуються до можливої битви: що відомо

08:36

15 тисяч євро за переїзд до Іспанії: як придбати будинок біля моря

Реклама
08:28

Гороскоп на завтра, 28 березня: Скорпіонам - криза, Козорогам - сюрприз

07:52

РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці у Харкові: скільки людей постраждалоФото

07:06

Вибухи в Росії: дрони атакували найбільший у Європі завод фосфорних добрив

05:11

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

04:30

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

04:02

Чому кіт раптово здригається від дотику — пояснення здивуєВідео

03:30

На один знак зодіаку чекає приголомшливий квітень 2026: гороскоп на місяцьВідео

02:51

Відмова була смертним вироком: навіщо люди насправді цокаються келихамиВідео

02:14

Чому успішні люди завжди вмикають беззвучний режим: несподіване пояснення здивує

01:33

РФ вдарила по житловому районі Харкова: є влучання в багатоповерхівку, що відомо

