Зеленська засяяла у свіжому образі з експрезидентом США — як повторити

Перша леді України з'явилася в елегантному вбранні.

https://glavred.net/starnews/zelenskaya-blesnula-svezhim-obrazom-s-eks-prezidentom-ssha-kak-povtorit-10752332.html Посилання скопійоване

Олена Зеленська — візит до США

Ви дізнаєтеся:

Олена Зеленська відвідала Даллас

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з експрезидентом США Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною Лорою Буш у Далласі. Дружина Володимира Зеленського обрала для події вбрання з модним поєднанням кольорів, яке можна розглянути на знімках в Instagram.

Олена Зеленська часто обирає для публічних заходів брючні костюми, але вони не набридають завдяки цікавим деталям або незвичайним колірним рішенням. Цього разу стилісти першої леді вирішили використати один із наймодніших колорблоків весни 2026 року — поєднання глибокого коричневого та ніжно-блакитного.

відео дня

Класичний костюм першої леді складався з піджака прямого крою з цікавими лацканами та брюк палаццо. На контрасті з темним костюмом особливо свіжо виглядала світло-блакитна блуза класичного крою. Таке поєднання кольорів чудово підходить для ділового стилю — воно не виглядає кричущим, але освіжає образ і виділяє його серед звичайних чорно-білих костюмів.

Зеленська також доповнила свій образ невеликими, але ефектними аксесуарами. Увагу відразу привернула брошка-голка з трьома намистинами, які були підібрані в тон кольору блузи. Це ще один вдалий прийом стилістів першої леді — щоб образ виглядав свіжо і яскраво, необов'язково використовувати багато кольорів, достатньо розмістити невеликі акценти відтінку, який вже присутній. Дружина Володимира Зеленського також додала до образу елегантні сережки з перлами та клатч у тон костюму.

Під час робочого візиту до Далласа Олена Зеленська зустрілася з Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною Лорою, висловивши їм подяку за багаторічну підтримку України. Під час бесіди перша леді підкреслила критичну важливість міжнародної допомоги та розповіла про важкі випробування, з якими стикаються українці через удари по інфраструктурі. Окрім офіційної зустрічі, програма візиту включала відвідування Публічної бібліотеки Далласа, а також місцевого Музею Голокосту та прав людини.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Олена Зеленська Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред