Головне з новини:
- Розвідка США перевіряє біолабораторії по всьому світу
- 40 українських лабораторій під загрозою через війну
- Адміністрацію Байдена звинувачують у приховуванні фінансування досліджень
Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала масштабну перевірку мережі іноземних біологічних лабораторій, які роками працювали за кошти американських платників податків. Під увагою розвідки - понад 120 об’єктів у більш ніж 30 країнах, серед них близько 40 дослідницьких центрів в Україні.
У коментарі для The New York Post Габбард наголосила, що її команда має намір встановити "визначити, де знаходяться ці лабораторії, які патогени вони містять і які дослідження проводяться, з метою припинення небезпечних досліджень, які загрожують здоров'ю та благополуччю американського народу і всього світу".
Представники Управління директора нацрозвідки уточнюють, що частина цих лабораторій у минулому отримувала фінансування в межах програми Пентагону, створеної після завершення холодної війни для утилізації зброї масового знищення. Водночас понад 40 об’єктів, розташованих в Україні, нині можуть "перебувати під загрозою компрометації" через російську агресію.
За даними відомства, слабкий контроль за грантовими потоками, які проходять через американські агентства та субпідрядників, не дозволяє точно встановити, чи проводяться в цих центрах потенційно ризиковані експерименти. Там також попереджають, що клінічні випробування, які тривають у частині лабораторій, "викликають серйозні етичні, фінансові та проблеми безпеки".
Політичний контекст
Попри заяви Адміністрації Байдена про відсутність будь-яких "американських" або "керованих США" біолабораторій в Україні - які там називали російською та китайською пропагандою - у Нацрозвідці стверджують, що попередні спростування були елементом інформаційної кампанії. За їхніми словами, вона мала на меті "формування громадської думки" та зменшення уваги до американської участі в дослідженнях.
У відомстві заявили, що Адміністрація Байдена "брехали американському народу про існування цих фінансуваних і підтримуваних США біологічних лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду".
Міністр оборони Піт Хегсет, коментуючи ситуацію, заявив, що команда Трампа виправляє помилки попередників:
"Попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження з посилення функцій та закордонні біолабораторії за рахунок американських податкових грошей, а потім навмисно приховувала це від американського народу".
Про джерело: The New York Post
New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.
Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.
У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.
У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.
З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.
У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.
Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.
Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.
