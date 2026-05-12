Представники Управління директора національної розвідки зазначили, що закордонні лабораторії розташовані в понад 30 країнах.

Нацрозвідка США розслідує діяльність 40 біолабораторій в Україні

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала масштабну перевірку мережі іноземних біологічних лабораторій, які роками працювали за кошти американських платників податків. Під увагою розвідки - понад 120 об’єктів у більш ніж 30 країнах, серед них близько 40 дослідницьких центрів в Україні.

У коментарі для The New York Post Габбард наголосила, що її команда має намір встановити "визначити, де знаходяться ці лабораторії, які патогени вони містять і які дослідження проводяться, з метою припинення небезпечних досліджень, які загрожують здоров'ю та благополуччю американського народу і всього світу".

Представники Управління директора нацрозвідки уточнюють, що частина цих лабораторій у минулому отримувала фінансування в межах програми Пентагону, створеної після завершення холодної війни для утилізації зброї масового знищення. Водночас понад 40 об’єктів, розташованих в Україні, нині можуть "перебувати під загрозою компрометації" через російську агресію.

За даними відомства, слабкий контроль за грантовими потоками, які проходять через американські агентства та субпідрядників, не дозволяє точно встановити, чи проводяться в цих центрах потенційно ризиковані експерименти. Там також попереджають, що клінічні випробування, які тривають у частині лабораторій, "викликають серйозні етичні, фінансові та проблеми безпеки".

Політичний контекст

Попри заяви Адміністрації Байдена про відсутність будь-яких "американських" або "керованих США" біолабораторій в Україні - які там називали російською та китайською пропагандою - у Нацрозвідці стверджують, що попередні спростування були елементом інформаційної кампанії. За їхніми словами, вона мала на меті "формування громадської думки" та зменшення уваги до американської участі в дослідженнях.

У відомстві заявили, що Адміністрація Байдена "брехали американському народу про існування цих фінансуваних і підтримуваних США біологічних лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду".

Міністр оборони Піт Хегсет, коментуючи ситуацію, заявив, що команда Трампа виправляє помилки попередників:

"Попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження з посилення функцій та закордонні біолабораторії за рахунок американських податкових грошей, а потім навмисно приховувала це від американського народу".

Про джерело: The New York Post New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію. Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія. У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат. У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США. З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет. У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider. Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою. Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

