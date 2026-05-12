США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

Дар'я Пшеничник
12 травня 2026, 16:28
Представники Управління директора національної розвідки зазначили, що закордонні лабораторії розташовані в понад 30 країнах.

Нацрозвідка США розслідує діяльність 40 біолабораторій в Україн / Колаж: Главред, фото: pexels

Головне з новини:

  • Розвідка США перевіряє біолабораторії по всьому світу
  • 40 українських лабораторій під загрозою через війну
  • Адміністрацію Байдена звинувачують у приховуванні фінансування досліджень

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала масштабну перевірку мережі іноземних біологічних лабораторій, які роками працювали за кошти американських платників податків. Під увагою розвідки - понад 120 об’єктів у більш ніж 30 країнах, серед них близько 40 дослідницьких центрів в Україні.

У коментарі для The New York Post Габбард наголосила, що її команда має намір встановити "визначити, де знаходяться ці лабораторії, які патогени вони містять і які дослідження проводяться, з метою припинення небезпечних досліджень, які загрожують здоров'ю та благополуччю американського народу і всього світу".

Представники Управління директора нацрозвідки уточнюють, що частина цих лабораторій у минулому отримувала фінансування в межах програми Пентагону, створеної після завершення холодної війни для утилізації зброї масового знищення. Водночас понад 40 об’єктів, розташованих в Україні, нині можуть "перебувати під загрозою компрометації" через російську агресію.

За даними відомства, слабкий контроль за грантовими потоками, які проходять через американські агентства та субпідрядників, не дозволяє точно встановити, чи проводяться в цих центрах потенційно ризиковані експерименти. Там також попереджають, що клінічні випробування, які тривають у частині лабораторій, "викликають серйозні етичні, фінансові та проблеми безпеки".

Політичний контекст

Попри заяви Адміністрації Байдена про відсутність будь-яких "американських" або "керованих США" біолабораторій в Україні - які там називали російською та китайською пропагандою - у Нацрозвідці стверджують, що попередні спростування були елементом інформаційної кампанії. За їхніми словами, вона мала на меті "формування громадської думки" та зменшення уваги до американської участі в дослідженнях.

У відомстві заявили, що Адміністрація Байдена "брехали американському народу про існування цих фінансуваних і підтримуваних США біологічних лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду".

Міністр оборони Піт Хегсет, коментуючи ситуацію, заявив, що команда Трампа виправляє помилки попередників:

"Попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження з посилення функцій та закордонні біолабораторії за рахунок американських податкових грошей, а потім навмисно приховувала це від американського народу".

Як раніше писав Главред, нинішній курс Сполучених Штатів може призвести до погіршення двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара, окресливши три основні траєкторії ризиків.

Крім того, США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед".

Нагадаємо, що США припинили пряме постачання зброї Україні, переклавши цю функцію на Європу. Фактично Вашингтон відмовився підтримувати країну, яка у XXI столітті поодинці протистоїть "монстру". Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Про джерело: The New York Post

New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.

Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.

У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.

У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.

З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.

У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.

Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.

Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

