В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

Руслана Заклінська
12 травня 2026, 16:49
За кілька днів ціни на ягоду впали на 40-80 грн.
Полуниця різко подешевшала / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Мар’яна Львів

Головне:

  • Українська полуниця подешевшала до 180-220 грн/кг
  • За чотири дні ціни на ягоду впали на 40-80 грн
  • У Києві черешня коштує 180 грн/кг, у Львові - до 250 грн

В Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм. Про це свідчать дані Столичного ринку.

Станом на 12 травня ціни на українську полуницю на найбільшому оптовому ринку столиці зафіксувалися в діапазоні 180-220 грн/кг. Для порівняння, ще наприкінці минулого робочого тижня (8 травня) середня вартість трималася на позначці 260 грн/кг. Таким чином, всього за чотири дні ягода стала доступнішою на 40-80 гривень.

Залежно від сорту та зовнішнього вигляду ягоди ціни на полуницю різняться. Зокрема, сорт Альба продають по 200-220 грн/кг, Азія - по 190-205 грн/кг, а Румба - від 180 до 270 грн/кг.

На ринку зазначають, що вартість залежить від розміру та привабливості ягід. Водночас продавці помічають, що чим вища ціна, тим нижчий попит серед покупців.

Яка вартість першої черешні

Також на ринку з'явилася перша закарпатська черешня. Наразі її вартість є досить конкурентною і становить близько 180 грн/кг.

Водночас на львівському ринку "Шувар" закарпатська черешня коштує дорожче. За словами блогерки Мар'яни, яка займається оглядом цін на ринках та супермаркетах Львова, черешня продається по 250 грн/кг.

Яка вартість полуниці в Польщі


Яка вартість полуниці в Польщі

Попри те, що на прилавках Польщі стає дедалі більше ягоди, ціни на неї залишаються на досить високому рівні, повідомив профільний ресурс SadyOgrody.pl.

Затяжні заморозки наприкінці квітня та на початку травня змусили польських садівників витрачати значні ресурси на захист майбутнього врожаю. Витрати на обігрів та спеціальне покриття для теплиць безпосередньо вплинули на собівартість продукції.

Теплична полуниця продається в діапазоні 30-35 злотих/кг (близько $7.50–8.75). На початку травня ціни стартували з позначки 37 злотих/кг і наразі утримуються на цій високій межі. Імпортна ягода суттєво дешевша — 21-27 злотих/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні через нову хвилю травневих заморозків можуть різко зрости ціни на фрукти. Як заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, холодна погода може знищити до половини врожаю ранніх культур.

Також в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та зростання цін на основні продукти через подорожчання пального й енергоресурсів. Інфляція може перевищити 10%.

Крім цього, за тиждень ціни на торішню білоголову капусту зросли в середньому на 75%. Наразі овоч продають по 8-15 грн за кілограм.

Про джерело: Столичний ринок

Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

