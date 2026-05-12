Великий обласний центр України повністю залишився без води - що сталось

У Вінниці виникли масштабні перебої з водопостачанням через проблеми з електроживленням та аварію на магістральному водогоні, вказали у водоканалі.

Вінниця залишилася без води через проблеми з електроживленням

Зупинено головну станцію, енергетики працюють над відновленням

Вінниця залишилась без водопостачання через проблеми з енергоживленням. Про це повідомляє "Вінницяобленерго".

Зазначається, що через проблеми із світлом зупинилася головна водопровідна станція через проблеми з електроживленням.

"Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е", - йдеться у повідомленні.

Раніше у "Вінницяводоканалі" повідомили, що через аварійно-ремонтні роботи частина Вінниці тимчасово залишилася без водопостачання. Фахівці заявили, що вже працюють на місці пошкодження, де планують вирізати аварійну ділянку труби та встановити тимчасову вставку. Жителів району Урожай попросили поставитися з розумінням, зазначивши, що водопостачання планують відновити орієнтовно до 20:00.

Також у підприємстві уточнили, що на вулиці Коріатовичів стався значний витік на магістральному водогоні діаметром 300 мм.

Через це без води залишилися будинки за адресами: Литвиненка, 56, 58, 29, 31; Сенатора Маккейна, 23; Скалецького, 40, 42; а також Коріатовичів, 168–176 та 149–183.

"Під тиском ліквідувати не можемо, тому зупиняємо водогін. Бригада на місці", - повідомляли у водоканалі.

Як писчав Главред, народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк раніше припускав, що Росія може спробувати дестабілізувати систему централізованого водопостачання у великих містах України, зокрема в Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.Він наголошував, що українським родинам варто бути готовими до можливих ризиків і завчасно подбати про запаси питної та технічної води.

"Наскільки я розумію, їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Малоймовірно, що їм цікаві Житомир, Черкаси чи Чернігів. Але міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення", - зазначав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни можуть готувати операцію проти систем водопостачання України у найближчі місяці, тому захист таких об’єктів потребує особливої уваги. Про це раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела у державних структурах, країна-агресор РФ готується до нових масованих атак по території України, а одними з головних цілей можуть стати об’єкти водопостачання. У разі пошкодження інфраструктури мільйони людей у різних містах можуть перейти на подачу води за графіками.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба також попереджав про ризик ударів по системах водопостачання. За його словами, Україна вже посилює захист критичної інфраструктури, забезпечує водоканали та насосні станції резервними джерелами живлення, а також розвиває альтернативні схеми подачі води й розподілену генерацію.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

