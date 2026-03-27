"Шкода, що він так сказав": Рубіо назвав заяву Зеленського про переговори брехнею

Він також зазначив, що США повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни, але не підтримують цю позицію.

https://glavred.net/politics/zhal-chto-on-tak-skazal-rubio-nazval-zayavlenie-zelenskogo-o-peregovorah-lozhyu-10752446.html Посилання скопійоване

Рубіо назвав брехнею слова Зеленського про вимогу США щодо Донбасу

Ви дізнаєтеся:

Рубіо назвав брехнею слова Зеленського про вимоги США щодо Донбасу

США повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни, але не виступають за це

Держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що заява Зеленського, ніби США пов'язують гарантії безпеки з виходом України з Донбасу, — неправда. З такою заявою він виступив під час розмови з журналістами.

"Це брехня. Я бачив, що він це сказав. Шкода, що він так сказав, бо він знає, що це неправда і йому так не говорили. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не набудуть чинності, доки не закінчиться війна, інакше ви вплутуєтеся у війну. Але це не пов'язано з відступом території. Не знаю, чому він так каже. Це просто неправда", — заявив Рубіо.

відео дня

Він також зазначив, що США повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни, але не виступають за це.

"Ми ніколи не говорили їм, що вони повинні або прийняти це, або відмовитися... Остаточне рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть приймати певні рішення або йти на певні поступки, війна триває", - заявив політик.

Коли може закінчитися війна – думка експерта

Економічна ситуація в Росії вже зараз складна і, за прогнозами, надалі буде тільки погіршуватися. Таку думку висловив політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів.

За його оцінкою, у Кремля є ресурси для продовження війни проти України ще близько одного-двох років, однак це не означає раптового колапсу держави. Поступове, але глибоке погіршення економічного становища може досягти критичної точки, коли будь-які заходи стабілізації виявляться безсилими.

"Як це свого часу сталося з Радянським Союзом, де вже не допомагали ні реформи, ні інші спроби стабілізації, тому що економічна ситуація була катастрофічною", – підкреслив Андрусів.

Переговори про мир – новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про джерело: Forbes Forbes — американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред