"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

Син народного артиста України та колишнього депутата Богдана Бенюка вступив до лав ЗСУ.

Богдан-Гордій Бенюк поповнив лави ЗСУ

До своєї мобілізації Богдан-Гордій навчався в аспірантурі

29-річний син відомого українського 68-річного актора Богдана Бенюка поповнив лави ЗСУ.

Цю новину розкрив актор Сергій Калантай в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк і висловив своє захоплення колезі за гідне виховання сина.

"Я сиджу в гримерці з Бенюком Богданом Михайловичем і нещодавно дізнався, що його молодший син пішов служити. Його два зяті служать, і син пішов служити. Це вчинок", - підкреслив зірка фільму "Камінь, ножиці, папір".

Він зазначив, що вважає це прикладом не тільки громадянської позиції самого Богдана Бенюка, а й результатом виховання в родині.

"Ми можемо говорити про актора Бенюка, але я хочу сказати про громадянина Бенюка. Хочу зняти капелюха і сказати, що він виховав правильних людей. Ось цим має займатися держава в першу чергу", – додав актор.

Більше подробиць Сергій Калантай не розкрив. Однак відомо, що до своєї мобілізації Богдан-Гордій Бенюк навчався в аспірантурі та захистив кваліфікаційну роботу. Також він займався дубляжем і хотів працювати у сфері продюсування. Де зараз він служить – поки що невідомо.

Богдан Бенюк має трьох дітей – дочок Мар’яну та Олесю, а також сина Богдана-Гордія.

Про особу: Богдан Бенюк Богдан Бенюк — український актор театру і кіно, телеведучий, Народний артист України (1996). Український політик, народний депутат України VII скликання, повідомляє Вікіпедія. Фільмографія артиста налічує понад 70 теле- та кіноробіт (з 1978 року).

