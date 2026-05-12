"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

Віталій Кірсанов
12 травня 2026, 16:33оновлено 12 травня, 17:15
Син народного артиста України та колишнього депутата Богдана Бенюка вступив до лав ЗСУ.
Богдан-Гордій Бенюк поповнив лави ЗСУ
Богдан-Гордій Бенюк поповнив лави ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/beniukofficial

Коротко:

  • Богдан-Гордій Бенюк поповнив лави ЗСУ
  • До своєї мобілізації Богдан-Гордій навчався в аспірантурі

29-річний син відомого українського 68-річного актора Богдана Бенюка поповнив лави ЗСУ.

Цю новину розкрив актор Сергій Калантай в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк і висловив своє захоплення колезі за гідне виховання сина.

"Я сиджу в гримерці з Бенюком Богданом Михайловичем і нещодавно дізнався, що його молодший син пішов служити. Його два зяті служать, і син пішов служити. Це вчинок", - підкреслив зірка фільму "Камінь, ножиці, папір".

Він зазначив, що вважає це прикладом не тільки громадянської позиції самого Богдана Бенюка, а й результатом виховання в родині.

"Ми можемо говорити про актора Бенюка, але я хочу сказати про громадянина Бенюка. Хочу зняти капелюха і сказати, що він виховав правильних людей. Ось цим має займатися держава в першу чергу", – додав актор.

Більше подробиць Сергій Калантай не розкрив. Однак відомо, що до своєї мобілізації Богдан-Гордій Бенюк навчався в аспірантурі та захистив кваліфікаційну роботу. Також він займався дубляжем і хотів працювати у сфері продюсування. Де зараз він служить – поки що невідомо.

Богдан Бенюк має трьох дітей – дочок Мар’яну та Олесю, а також сина Богдана-Гордія.

Богдан Бенюк укр
Богдан Бенюк / Інфографіка: Главред

Про особу: Богдан Бенюк

Богдан Бенюк — український актор театру і кіно, телеведучий, Народний артист України (1996). Український політик, народний депутат України VII скликання, повідомляє Вікіпедія. Фільмографія артиста налічує понад 70 теле- та кіноробіт (з 1978 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні шоу-бізнес ЗСУ Богдан Бенюк новини шоу бізнесу
Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

