Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

Серіал "Форс-мажори" продовжує набирати високі показники переглядів на платформах Netflix і Peacock.

Меган Маркл може повернутися в кіно

Меган Маркл знімалася в серіалі "Форс-мажори" з 2011 по 2018 рік

Меган Маркл може знову зіграти Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори"

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, ймовірно, розглядає можливість повернення до акторської кар'єри. Вона може знову зіграти Рейчел Зейн у популярному серіалі "Suits" ("Форс-мажори").

Як пише видання Mirror, творці проєкту хочуть скористатися новою хвилею популярності серіалу та повернути на екрани ключових персонажів. За чутками, Меган пропонують не тільки участь у зйомках, а й роль співпродюсерки проєкту.

Нагадаємо, Маркл знімалася в "Форс-мажорах" з 2011 по 2018 рік. Її героїня Рейчел Зейн стала однією з найвпізнаваніших у серіалі, а після виходу шоу на стрімінгових платформах інтерес глядачів до проєкту знову значно зріс.

Джерела стверджують, що серіал продовжує збирати високі рейтинги на платформах Netflix і Peacock, а також залишається популярним на американському телебаченні. На думку продюсерів, повернення Меган могло б привернути ще більше уваги до франшизи.

Також повідомляється, що сценарист і продюсер Аарон Корш нібито обговорює можливе продовження проєкту з керівництвом Universal Pictures. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

