Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

Коротко:
- Меган Маркл знімалася в серіалі "Форс-мажори" з 2011 по 2018 рік
- Меган Маркл може знову зіграти Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори"
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, ймовірно, розглядає можливість повернення до акторської кар'єри. Вона може знову зіграти Рейчел Зейн у популярному серіалі "Suits" ("Форс-мажори").
Як пише видання Mirror, творці проєкту хочуть скористатися новою хвилею популярності серіалу та повернути на екрани ключових персонажів. За чутками, Меган пропонують не тільки участь у зйомках, а й роль співпродюсерки проєкту.
Нагадаємо, Маркл знімалася в "Форс-мажорах" з 2011 по 2018 рік. Її героїня Рейчел Зейн стала однією з найвпізнаваніших у серіалі, а після виходу шоу на стрімінгових платформах інтерес глядачів до проєкту знову значно зріс.
Джерела стверджують, що серіал продовжує збирати високі рейтинги на платформах Netflix і Peacock, а також залишається популярним на американському телебаченні. На думку продюсерів, повернення Меган могло б привернути ще більше уваги до франшизи.
Також повідомляється, що сценарист і продюсер Аарон Корш нібито обговорює можливе продовження проєкту з керівництвом Universal Pictures. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.
Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.
Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.
Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).
