Відбулись пуски ракет: Путін почав погрожувати світу ядерним 'Орєшніком' і не тільки

Путін заявив про завершення розробки нових ядерних систем озброєння та повідомив про успішні випробування міжконтинентальної ракети "Сармат".

Путін погрожує світу ядерним "Орєшніком" і не тільки - що сказав диктатор

Про що йдеться у матеріалі:

Путін знову погрожує світу використанням ядерної зброї

РФ вкотре "завершує розробку" систем "Посейдон" та "Буревісник"

Комплекс "Орєшнік", який може нести ядерну зброю уже поставлено на бойове чергування

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін після Дня перемоги 9 травня почав погрожувати світові ядерною зброєю. Про це він заявив за підсумками доповіді командувача ракетними військами стратегічного призначення (РВСН) Сергія Каракаєва, передають російські пропагндистські ЗМІ.

Воєнний злочинець Путін заявив, що завершуються роботи над двома системами з малими ядерними енергетичними установками — безпілотним підводним апаратом "Посейдон" та крилатою ракетою глобальної дальності "Буревісник".

"З 2025 року на бойове чергування поставлено ракетний комплекс середньої дальності наземного базування "Орєшнік", який також може бути оснащений ядерними боєголовками", - вказав він.

РС-26 "Рубіж" (Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Також командувач ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв повідомив про успішне випробування ракетного комплексу "Сармат".

За його словами, запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети відбувся об 11:15.

"Пуск успішний, завдання пуску виконано. За результатами випробувань підтверджено правильність закладених конструкторських і технологічних рішень, а також реалізованість ракетним комплексом заданих характеристик", — сказав Каракаєв.

"Сармат" / Інфографіка: Главред

Каракаєв зазначив, що "Сармат" має замінити радянський комплекс "Воєвода" та перевершує його за низкою характеристик, зокрема дальністю польоту, бойовим навантаженням, готовністю до запуску та системами подолання протиракетної оборони.

"Сармат" значно підвищить бойові можливості наземного угруповання стратегічних ядерних сил щодо гарантованого ураження об'єктів і вирішення завдань стратегічного стримування", - сказав російський військовий.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Яка ціль російського ядерного шантажу - думка експерта

Як писав Главред, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко заявив, що ядерний шантаж давно став одним із ключових інструментів гібридної війни Росії, який Кремль неодноразово застосовував під час повномасштабного вторгнення.

За його словами, сама загроза використання ядерної зброї впливала на позицію адміністрації президента США Джо Байдена, а також на темпи та масштаби постачання озброєння Україні як з боку США, так і європейських держав.

"Стратегічно Росія щоразу більше девальвувала цей інструмент. Варто згадати 2022 рік, коли Україна проводила успішні контрнаступальні операції, а російські війська відступали з Київської, Харківської та Херсонської областей. Тоді Кремль особливо активно вдавався до ядерної риторики. У відповідь Сполучені Штати, за повідомленнями ЗМІ, передали Росії як публічні, так і непублічні попередження щодо можливих наслідків застосування нею ядерної зброї", - вказує він.

Жовтенко пояснив, що Кремль зазвичай повертався до ядерної риторики у двох випадках: коли ситуація на фронті ставала невигідною для Росії через втрати, відсутність просування чи втрату ініціативи, а також напередодні передачі Україні нових видів західного озброєння.

За його словами, хвилі ядерних погроз супроводжували передачу Україні боєприпасів, танків Challenger і Leopard, систем HIMARS, ракет ATACMS та винищувачів F-16. Російська пропаганда щоразу використовувала тему ядерної зброї як спосіб стримати Захід від подальшої військової підтримки України.

"Якщо дивитися на поточну ситуацію, то очевидно, що тут присутній і стратегічний рівень. Кремль не може не розуміти, що механізм закупівлі американської зброї через програми НАТО працює. І, по суті, Сполучені Штати не мають жодних обмежень щодо номенклатури озброєння, яке готові продати (за винятком "Томагавків", про що раніше публічно заявляв Дональд Трамп). Тому росіяни знову активізують ядерну риторику – зокрема через звинувачення на адресу Великої Британії чи Франції у нібито підготовці до передачі Україні ядерної зброї – і нагадують, що й самі володіють ядерним арсеналом і можуть його використати як інструмент тиску", - зазначив він.

Експерт також зазначив, що на геополітичному рівні Москва намагається посилити страх перед Третьою світовою війною та ядерним конфліктом, щоб вплинути на європейські суспільства, активізувати антивоєнні настрої та створити додатковий тиск на політичне керівництво країн Заходу. Крім того, така риторика є елементом впливу й на американську адміністрацію у контексті переговорного процесу.

Ядерні погрози Кремля - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії знову активізували риторику ядерного шантажу. Зокрема, голова президії громадського об'єднання "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ Сергій Караганов в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив, що у разі наближення Росії до поразки у війні проти України Москва може вдатися до застосування ядерної зброї проти європейських союзників Києва.

Подібні заяви лунають і з боку російських парламентарів. Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін закликав до використання так званої "зброї відплати", продовжуючи лінію ядерного тиску з боку Кремля.

Водночас президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що йому вдалося запобігти ядерному конфлікту між Росією та Україною. Він також закликав фахівців підготувати новий документ, який міг би замінити американо-російську угоду про контроль над ядерними озброєннями.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

