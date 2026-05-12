"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гіганта

Юрій Берендій
12 травня 2026, 16:54
У TikTok набрало популярності відео, на якому рибалка понад годину боровся з гігантським коропом, зібравши навколо себе десятки захоплених глядачів.
Новини Умані - рибалка витягнув величезну рибу та став зіркою соцмереж

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як риболовля в Умані перетворилася на видовищне шоу для містян
  • Який гігантський "трофей життя" вдалося витягнути місцевому рибалці

В Умані звичайна вечірня риболовля, перетворилося на справжнє шоу з аншлагом. Натовп містян зібрався вздовж набережної Осташівського ставу та вигукував слова підтримки рибалці, який став зіркою соцмереж, витягнувши "трофей життя". Про це йдеться у відео блогера в Tik-Tok під ніком pidsak_team.

Як повідомляють очевидці в TikTok, рибалка зачепив на гачок "дуже велику рибу". Боротьба з нею була настільки видовищною, що на набережній зібралися десятки людей. Навіть автомобілі зупинялись на дорозі, щоб подивитись на це дійство.

"Оце я розумію — підтримка! Тут пів міста зібралося, машини поставали. Він її вже годину викачує", — коментує автор відео за кадром.

Коли за допомогою підсака рибу нарешті вдалося дістати на дерев’яний місток, натовп "вибухнув" оваціями.

У zbroya_rubalka_turizm повідомили, що в результаті рибалці вдалося спіймати коропа вагою 15 кілограмів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на одному з озер у штаті Техас (США) 11-річний хлопець-рибалка став героєм незвичайної історії після боротьби з гігантським плоскоголовим сомом вагою майже 33 кілограми. Його улов був близьким до встановлення нового молодіжного рекорду штату, однак для офіційного визнання забракло однієї важливої умови.

Риболовля залишається одним із найпопулярніших видів відпочинку серед українців, проте цей процес регулюється визначеними правилами. Зокрема, законодавство передбачає добові обмеження на вилов риби, а перевищення встановлених норм може призвести до штрафів. Главред з’ясував, яку рибу дозволено ловити у травні.

У травні водойми стають особливо активними, тому рибалки часто шукають найкращий період для вдалого улову та комфортного відпочинку. Багатьох також цікавить, у які дні місяця риба клює найкраще, тож Главред дослідив найсприятливіші дати для риболовлі у травні.

Про джерело: PODAI | PIDSAK

PODAI | PIDSAK — це TikTok-канал, присвячений риболовлі та відпочинку на природі. Сторінка pidsak_team
публікує короткі відео про процес риболовлі, улови, рибальські пригоди, снасті та моменти з відпочинку біля водойм.

Контент проєкту побудований у форматі динамічних TikTok-роликів, де автори демонструють риболовлю в різних умовах, показують улови, реакції на клювання, тестують спорядження та діляться атмосферою рибальського дозвілля. Значна частина відео має розважальний характер і поєднує гумор, емоційні моменти та популярні тренди TikTok.

Канал орієнтований на аудиторію любителів риболовлі та outdoor-контенту. Автори використовують короткий відеоформат для популяризації рибальської тематики серед молодої аудиторії соціальних мереж, поєднуючи риболовлю з елементами lifestyle-контенту та активного відпочинку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
