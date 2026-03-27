Ситуація загострюється, США та Іран готуються до можливої битви: що відомо

Анна Ярославська
27 березня 2026, 08:58
Пентагон посилює свою присутність на Близькому Сході, а Тегеран мобілізує бійців.
США готують перекидання військ на Близький Схід

Головне:

  • Пентагон хоче відправити додаткові сили на Близький Схід
  • Мета — надати Трампу більше військових варіантів
  • Іран посилює оборону і готується до можливих боїв

Пентагон розглядає можливість відправки ще до 10 тисяч додаткових військовослужбовців сухопутних військ на Близький Схід. Таким чином, Міністерство оборони хоче надати президенту США Дональду Трампу більше військових варіантів дій. Про це 27 березня повідомило видання The Wall Street Journal.

Очікується, що до військових приєднаються приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисячі десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких відправили в цей регіон раніше.

Хоча точне місце розташування американських військ на Близькому Сході залишається під питанням, вважається, що вони можуть розміститися в межах досяжності Ірану та острова Харк. Раніше видання CNN писало, що на цей острів Тегеран почав перекидати сили і влаштовувати пастки на ньому, оскільки Трамп хоче використовувати його як важіль тиску на Тегеран у питанні розблокування Ормузької протоки.

WSJ нагадує, що Трамп не раз підкреслював, що відкриє для проходження суден Ормузьку протоку, і що це відбудеться або за допомогою сил союзників, або без них.

"Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має у своєму розпорядженні всі військові можливості", — підкреслила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Іран готує військову відповідь США

Водночас Тегеран почав готувати військові сили для стримування атаки. Як повідомило 26 березня агентство Mehr, в Ірані спостерігається наплив заявок на участь у потенційній битві.

"Для наземного протистояння з американськими військами було мобілізовано понад мільйон іранських бійців", — пише видання з посиланням на інформацію від джерела, обізнаного з цим питанням.

Іранське агентство Tasnim також повідомляє, що у військових з'явилася "хвиля ентузіазму" щодо створення "історичного пекла" для американських військових, якщо ті почнуть наземний наступ.

Останніми днями спостерігається масовий приплив заявок від іранської молоді до центрів "Басидж", Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та армії з проханням також взяти участь у цій битві.

"США хочуть відкрити Ормузьку протоку за допомогою тактики самогубства і самознищення; нехай так. Ми готові як до реалізації їхньої стратегії самогубства, так і до того, що протока залишиться закритою", — заявило медіа військове джерело.

Операція США проти Ірану — останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп хоче уникнути затяжної війни в Ірані та сподівається покласти край конфлікту в найближчі тижні. Зокрема, США розраховують закінчити війну до зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном у травні.

25 березня на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила в Палаті представників у Вашингтоні Трамп заявив, що переговори між США та Іраном тривають, однак іранська сторона побоюється публічно про це говорити.

23 березня Трамп оголосив про призупинення ударів американських військ по енергетичних об'єктах Ірану на 5 днів. Рішення було ухвалено за підсумками переговорів американської та іранської сторін.

Раніше Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

