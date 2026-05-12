Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці щодо дронів у серпні 2025 року.

США та Україна наближаються до дронової угоди

США й Україна узгодили меморандум

Співпраця відкриває спільне виробництво дронів

Українські технології зацікавили Пентагон

Сполучені Штати та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проєкт меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди. Як повідомляє телеканал CBS News, документ уже погоджений Державним департаментом США та українською стороною, зокрема послом Ольгою Стефанішиною, і розглядається як стартовий крок до ширшої співпраці.

У проєкті закладено можливість експорту українських військових технологій до США та створення спільних виробничих майданчиків для дронів. За даними телеканалу, інтерес Вашингтона посилився після того, як українські розробки проявили себе під час війни в Ірані: Київ направив туди дрони‑перехоплювачі та операторів, щоб допомогти союзникам США протидіяти іранським "Шахедам", які Росія використовує у своїх атаках проти України.

Україна вперше запропонувала Білому дому співпрацю у сфері дронів у серпні 2025 року. У Києві наголошують, що партнерство може бути вигідним для обох сторін: американське фінансування дозволило б розширити виробництво оборонних систем, а США отримали б доступ до технологій, які Україна відпрацьовує у реальних бойових умовах.

За оцінкою Ради національної безпеки і оборони, у 2026 році оборонні виробничі потужності України можуть досягти 55 млрд доларів. Водночас радник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак зазначає, що для реалізації такого потенціалу потрібні значно більші зовнішні інвестиції, адже нинішній ресурс дозволяє закупити озброєння приблизно на 15 млрд доларів.

Попри фінансові обмеження, українські виробники демонструють темпи, які суттєво випереджають американські у низці напрямів. Один із них планує у 2026 році випустити понад 3 млн FPV‑дронів - удесятеро більше, ніж США виробили у 2025‑му. Паралельно компанії розвивають технології радіоелектронної боротьби: Sine Engineering, що отримала інвестиції від Інвестиційного фонду реконструкції США та України, впровадила систему, яка дозволяє безпілотникам працювати без GPS‑наведення.

Пентагон, зі свого боку, запросив українські компанії долучитися до програми "Домінування дронів" вартістю 1,1 млрд доларів, яка спрямована на пошук рішень для американських військових контрактів.

Як раніше повідомляв Главред, американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Нагадаємо, українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті також зазначається, що до українських напрацювань у сфері боротьби з безпілотниками виявляють інтерес не лише США, а й кілька держав Перської затоки..

Про джерело: CBS News CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

