Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

Дар'я Пшеничник
12 травня 2026, 17:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці щодо дронів у серпні 2025 року.

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News
США та Україна наближаються до дронової угоди / Колаж: Главред, фото: US Army, Збройні сили Польщі

Головне з новини:

відео дня
  • США й Україна узгодили меморандум
  • Співпраця відкриває спільне виробництво дронів
  • Українські технології зацікавили Пентагон

Сполучені Штати та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проєкт меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди. Як повідомляє телеканал CBS News, документ уже погоджений Державним департаментом США та українською стороною, зокрема послом Ольгою Стефанішиною, і розглядається як стартовий крок до ширшої співпраці.

У проєкті закладено можливість експорту українських військових технологій до США та створення спільних виробничих майданчиків для дронів. За даними телеканалу, інтерес Вашингтона посилився після того, як українські розробки проявили себе під час війни в Ірані: Київ направив туди дрони‑перехоплювачі та операторів, щоб допомогти союзникам США протидіяти іранським "Шахедам", які Росія використовує у своїх атаках проти України.

Україна вперше запропонувала Білому дому співпрацю у сфері дронів у серпні 2025 року. У Києві наголошують, що партнерство може бути вигідним для обох сторін: американське фінансування дозволило б розширити виробництво оборонних систем, а США отримали б доступ до технологій, які Україна відпрацьовує у реальних бойових умовах.

За оцінкою Ради національної безпеки і оборони, у 2026 році оборонні виробничі потужності України можуть досягти 55 млрд доларів. Водночас радник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак зазначає, що для реалізації такого потенціалу потрібні значно більші зовнішні інвестиції, адже нинішній ресурс дозволяє закупити озброєння приблизно на 15 млрд доларів.

Попри фінансові обмеження, українські виробники демонструють темпи, які суттєво випереджають американські у низці напрямів. Один із них планує у 2026 році випустити понад 3 млн FPV‑дронів - удесятеро більше, ніж США виробили у 2025‑му. Паралельно компанії розвивають технології радіоелектронної боротьби: Sine Engineering, що отримала інвестиції від Інвестиційного фонду реконструкції США та України, впровадила систему, яка дозволяє безпілотникам працювати без GPS‑наведення.

Пентагон, зі свого боку, запросив українські компанії долучитися до програми "Домінування дронів" вартістю 1,1 млрд доларів, яка спрямована на пошук рішень для американських військових контрактів.

Як раніше повідомляв Главред, американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Нагадаємо, українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті також зазначається, що до українських напрацювань у сфері боротьби з безпілотниками виявляють інтерес не лише США, а й кілька держав Перської затоки..

Вас може зацікавити:

Про джерело: CBS News

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США зброя дрони Україна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

18:59Синоптик
Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

18:31Політика
Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

17:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Останні новини

19:16

"Медицина тримається на людях із серцем": Терехов привітав медсестер та медбратів зі святом

19:10

Як Путін готується не до переговорів, а до репресій: Денисенко про сигнали з МосквиПогляд

19:01

Таємні ложі Києва: один документ розкрив, хто реально керував містомВідео

18:59

Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

18:51

Посадка лохини: авторська методика вирощування без траншей та зайвих зусильВідео

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
18:42

Результат за 3 дні: чим полити огірки та помідори у травні для швидкого росту

18:38

Слово "піжон" вживають помилково - як правильно сказати українськоюВідео

18:33

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тигреня на стільці за 9 с

18:31

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

Реклама
18:24

Названо ідеальні країни для людей за датою народження: список здивував

18:07

Великий обласний центр України повністю залишився без води - що сталось

17:55

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

17:43

Відбулись пуски ракет: Путін почав погрожувати світу ядерним "Орєшніком" і не тільки

17:37

Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

Реклама
16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00

Щохвилини з’являються нові версії людини: теорія підкорила мережу

15:43

Вже не 22 травня: коли Літній Миколай за новим стилем

15:37

Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

15:26

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС призначить йому запобіжний захід

15:21

Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

15:10

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає успіх з 12 травня

14:43

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

14:41

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:40

Міг затягнути під воду: хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг

14:29

Народне шоу знову в топі: "Караоке на майдані" переглянуло майже 600 тисяч глядачів

14:29

"Народжувати не хочу": Глущенко відверто висловилася про нового чоловіка

14:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 травня: Тельцям — нова інформація, Ракам — уважність

14:20

Чому 13 травня не можна вбивати комарів: яке церковне свято

Реклама
14:18

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

13:56

У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

13:56

Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

13:46

Відійшла у вічність: на сторінці дружини Цекало з'явилася нова заява

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

13:40

Нерозгадана таємниця NASA: загадковий політ астронавта після смертіВідео

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти