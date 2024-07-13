Китаю це вигідно: стали відомі несподівані для РФ результати саміту НАТО в США

Офіційному Пекіну вигідне поступове послаблення військово-політичної ролі Росії, адже це сприятиме зміцненню позицій Китаю, вважає політичний експерт.

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Китай зацікавлений у поступовому ослабленні Росії / Колаж Главред, фото: сркнішот із відео, Jens Stoltenberg Twitter

За підсумками саміту країн-членів НАТО у Вашингтоні, який відбувався в період з 9 до 11 липня, Китай займе вичікувальну позицію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

За його словами, КНР візьме певну паузу, адже китайські урядовці розуміють неготовність Путіна до компромісних рішень.

"З тих миротворчих спроб, які спостерігалися останнім часом, Китай зрозумів, що Путін не налаштований на компроміси і намагається говорити з позиції сили", - сказав політичний експерт. відео дня

Він зазначив, що Китай задовольняє ця ситуація, оскільки поступове ослаблення Росії не несе йому загрози, а навпаки, сприяє зміцненню його позицій.

"Тому Китай вичікуватиме свого часу, коли сторони взаємно виснажаться. І коли настане час компромісів, тоді Китай візьме ініціативу у свої руки", - резюмував Максим Розумний.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо про саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай не є нейтральним у війні Росії проти України, підтримуючи Кремль та Володимира Путіна. КНР підтримує міцні зв'язки з РФ та передає їй технології, повідомив посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Представник МЗС Китаю не відповів прямо на запитання журналістів щодо реакції Пекіна на терористичний удар РФ по Охматдиту. У відповідь на питання про засудження атаки та співчуття родичам загиблих, міністерство заявило, що Пекін радить Україні та Росії "відповідально сприяти охолодженню ситуації" та працювати над припиненням вогню.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в межах саміту НАТО заявив, що немає інформації про підготовку Росії до бойових дій проти членів Альянсу, зазначивши, що зараз у Росії немає ресурсів для таких дій через війну в Україні.

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