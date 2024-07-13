"Надії не виправдалися": Розумний про сумнівні підсумки саміту НАТО

На Заході переміг обережний підхід, підкреслив Максим Розумний.

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Максим Розумний оцінив підсумки саміту НАТО / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/NATO

Саміт НАТО, що відбувся у США, не виправдав надій на рішучі та ефективні кроки з підтримки України в боротьбі з російською агресією, заявив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Чесно кажучи, я не сподівався, що ми отримаємо запрошення або якісь формальні кроки щодо нашого членства в НАТО, оскільки для цього нібито немає певних передумов (і про це йшлося останнім часом). Але навіть те, як проходить саміт, яка риторика панує, показує, що навіть ці наші скромні надії на те, що саміт серйозно посилить підтримку України Заходом, поки що не виправдовуються", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт зазначив, що найсміливішою стала заява про те, що шлях України до НАТО є невідворотним.

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"Але це вже ні для кого не новина, про це заявляли вже неодноразово. І від того, що це ще один раз буде заявлено, навіть у комюніке саміту, мало що змінює в сучасному світі. Мені здається, що переміг обережний підхід. Тобто головні дійові особи - колективний Захід - вирішили в цей момент нічого рішучого не робити і керуються принципом "не нашкодити", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності щодо північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Нагадаємо, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

/ Инфографика: Главред

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