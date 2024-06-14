Китай 'випилює' себе з порядку денного: експерт про відсутність КНР на Саміті миру

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував відсутність представників Китаю на Глобальному саміті миру, що пройде у Швейцарії з ініціативи президента Володимира Зеленського.
"Нічого страшного. Значить, для Китаю ціна "вхідного квитка" на другий аналогічний саміт має бути набагато вищою", - підкреслив він у коментарі Главреду.
Експерт пояснює, що Китай, заявляючи, що виступає за мир, фактично просуває анексію українських територій.
"Значить, Пекіну ще рано з нами розмовляти. І, значить, на іншому саміті Китай буде на інших позиціях. Хіба мало що трапиться на той час. Можливо, прилетить дрон у компресор, який качає нафту до Китаю... Як свідчить практика, за таких обставин думки вже йтимуть у правильному напрямку", - зазначив він.
Співрозмовник упевнений, що присутність представників Китаю на Саміті була б бажаною, але їхня відсутність "не є смертельною".
"Основні наші союзники будуть присутні, підтримувати нашу "формулу миру" будуть, удари по території РФ уже санкціоновані, при цьому всі "російські народні казки" про ядерний удар розвіялися, як дим, - з огляду на все це, Китай може не приїжджати й надалі", - пояснив він.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Політолог також додав, що китайці намагаються "торгувати" своїми миротворчими зусиллями і за рахунок України показати, що вони "щось вирішують", однак це може закінчиться тим, що "все вирішиться без них", і Китай опиниться в дуже неприємній ситуації.
"Україні нічого втрачати, вона б'ється за виживання. А допомога Китаю Росії, природно, нашій країні невигідна. Заклики китайців зупинитися на лінії розмежування - це робота на Росію. Нас це не влаштовує, тому китайці можуть не приїжджати на саміт. А якщо зберуться їхати, то нехай приїжджають із тими пропозиціями, які влаштовуватимуть Україну та її союзників", - резюмував Загородній.
Саміт миру - останні новини за темою
Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.
Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.
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