Китай - не альтруїст: експерт сказав, чим РФ заплатить за допомогу КНР

Анна Ярославська
16 вересня 2025, 03:30
Пекін вимагатиме від Кремля розплати.
Путин, Си Цзиньпин, Олег Пендзин
Китай допомагає РФ, але лише доки це вигідно Пекіну / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Китай допомагає Кремлю, але лише доки це вигідно Пекіну
  • РФ не зможе воювати вічно навіть за китайської підтримки
  • Коли у Кремля закінчаться гроші, Китай припинить допомогу

Навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно. Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу. Таку думку озвучив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, Китай вибудовує біполярний світ і формує із себе новий центр ухвалення геополітичних рішень.

"Це є основною метою Китаю. Китай створює навколо себе коло країн, які у своїй зовнішній політиці орієнтуватимуться на позицію Пекіна, а не Вашингтона", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

При цьому Китай - не альтруїст і нічого не робить безкоштовно.

"Поки у Росії є гроші, які вона отримує від продажу нафтопродуктів, Китай буде продавати їй товари, які будуть перекривати потреби внутрішнього російського ринку. Тому сказати, що Росія за допомогою Китаю буде воювати завжди, не можна", - сказав економіст.

На думку Пендзина, коли в Росії закінчаться гроші, Китай не допомагатиме їй зовсім або вимагатиме в обмін на допомогу територіальні поступки.

"Тож там не все так просто, і там немає лінійних схем", - додав він.

Що зараз відбувається з економікою РФ: думка

Російська економіка зараз перебуває в надзвичайно важкому стані, запасу міцності не залишилося. Однак тішити себе ілюзіями не варто.

"Росія увійшла в режим технічної стагнації, про це сказав глава Ощадбанку РФ Герман Греф. Але не варто тішити себе ілюзіями з цього приводу, тому що поки за спиною у російської економіки стоїть Китай, він буде за рахунок перебирання на себе економічного суверенітету Російської Федерації фінансувати російську війну", - сказав економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Економіст нагадав, що радянська економіка, перебуваючи в надзвичайно важкому стані, проіснувала п'ять років - до розвалу Радянського Союзу.

За його словами, немає механізмів, які здатні протягом тижня зупинити війну Росії проти України через економічні проблеми РФ.

"Створення економічних проблем для Росії - це гра в довгу, це не є механізмом тактичних дії", - наголосив Пендзин.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

Раніше в Кремлі оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Інші новини:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

