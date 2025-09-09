'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

Зеленський розкрив своє бачення перемоги України у війні та наголосив на важливості територій Донецької та Луганської області для оборони від РФ.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу ABC News, у якому окреслив своє бачення поточної ситуації у війні, майбутнього України та гарантій її безпеки. Повний запис інтерв’ю опублікував Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви Зеленського.

Про тиск на країни Європи

Президент Володимир Зеленський наголосив, що деякі країни ЄС усе ще купують російські енергоносії, хоча для зупинення агресора потрібно позбавити його головної зброї — енергетики. Він підкреслив, що Путін визнає лише силую

"Це занадто довга війна, і потрібно її зупинити, але з допомогою тиску. Потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І гадаю, президент Трамп має рацію щодо європейців. Я вдячний усім партнерам, але деякі з них досі купують російську нафту і російський газ. І це несправедливо. Отже, треба відмовитися від купівлі будь-яких енергоносіїв з Росії. У нас не може бути будь-яких угод з Росією, якщо ми хочемо їх зупинити", – заявив президент.

Зеленський додав, що Путін продовжує розраховувати на співпрацю з Китаєм, а також отримує підтримку від Північної Кореї, яка постачає війська, артилерію та ракети.

На думку Зеленського, ключова роль у тиску на Кремль належить Сполученим Штатам, адже саме Білий дім має найбільші важелі впливу. Він висловив сподівання, що президент Дональд Трамп зможе змусити Путіна відмовитися від агресії.

Зеленський також вважає правильною ідею запровадження тарифів проти країн, які продовжують торгувати з Росією, хоча для оцінки ефективності вторинних санкцій потрібен час. Він підкреслив, що несправедливо, коли окремі європейські держави досі купують нафту й газ у Росії, адже справжнє припинення агресії можливе лише тоді, коли будь-які економічні угоди з Москвою будуть зупинені.

Про слабкість Путіна

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, наголосив, що зараз Путін перебуває у слабкій позиції, і на нього слід посилювати тиск.

Зеленський зазначив, що Російський лідер вже не перший рік намагається маніпулювати США та Європою, розділяти їхні позиції та формувати союзи за власним бажанням.

"Я думаю, що насправді Путін — у слабкій позиції. Його армія втомилася, він боїться мобілізовувати людей, у нього є контракти і він платить великі гроші. Я думаю, що ми повинні крок за кроком, спокійно і поступово, відрізати йому всі можливості, які дають йому змогу емоційно підвищувати моральний дух", — сказав президент.

На його думку, агресору потрібно перекрити можливості, щоб він не мав часу на ігри та маневри.

Президент додав, що нині Путін більше дбає про сьогоднішні справи, ніж про завтрашні, і це свідчить про недостатність тиску на нього. Він також зауважив, що нещодавні численні зустрічі Путіна в Китаї, ймовірно, були сигналом для США.

Зеленський про саміт на Алясці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що під час саміту на Алясці Путін досяг бажаного, і висловив жаль, що Україну не залучили до переговорів. На запитання про свої відчуття, коли побачив, як лідер Кремля ступає на червоний килим, Зеленський відповів, що це був двосторонній саміт і шкода, що України там не було.

"Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, президентом США. Він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там", – додав Зеленський.

Зеленський про візит до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається уникнути двосторонньої зустрічі, пропонуючи зустріч у Москві, що для України неприйнятно. Зеленський пояснив, що під час війни він не може їхати до Москви, коли країна щодня зазнає ракетних ударів.

"Я не можу поїхати до столиці цих терористів. Це зрозуміло, і він це розуміє. Це та сама пропозиція, як я вже сказав, що він має приїхати до Києва", - зазначив президент.

Він додав, що така пропозиція Кремля - це спроба відкласти переговори. Зеленський нагадав, що ще з березня підтримано ініціативу президента Трампа про беззастережне припинення вогню, узгоджену в Саудівській Аравії.

"Потім ми підтримали зустрічі в Туреччині, і я завжди говорив, що ми не можемо довіряти Путіну. Він грає в ігри, і він грає в ігри зі Сполученими Штатами. Я так думаю. Це моя думка", - резюмував Зеленський.

Про гарантії безпеки для України

Зеленський підкреслив, що першою гарантією безпеки України є сильна армія, і генерали з ЄС та США це добре розуміють.

"Але для цього нам потрібні люди. Вони у нас є, і навчальні місії мають продовжуватися. Але вони мають бути в Україні, звичайно. Бо коли ми зараз навчаємо наших людей за кордоном, то вони повертаються, і ми їх перенавчаємо. Це нова війна, занадто багато технологій, і все змінюється. А наші солдати та офіцери зараз мають більше досвіду, ніж наші партнери за кордоном. Це правда. Наші партнери, європейці, американці, почали вчитися у наших хлопців, що це добре. І це є зброєю", - вказує він.

Він зазначив, що важливу роль у гарантіях безпеки відіграє внутрішнє виробництво дронів і ракет, проте наразі бракує фінансування, через що близько 40% виробничих потужностей не використовуються.

Президент додав, що американська зброя, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot та високоточні ракети, є пріоритетом, а також важлива підтримка з боку європейських партнерів.

Він підкреслив, що протиповітряний щит включає не лише ППО, а й літаки. Україна може використовувати наявні F-16 та працює над їх ефективним застосуванням.

Зеленський також наголосив на важливості використання авіаційної підтримки союзників, включно з літаками, які знаходяться в сусідніх країнах НАТО, щоб ефективно знищувати ракети противника.

Як виглядає перемога

Зеленський підкреслив, що поки Росія не змогла повністю окупувати Україну, держава продовжує захищати свою незалежність та національну ідентичність. На питання про те, що означає перемога для України під час війни, він відповів, що насамперед це виживання країни.

"Мета Путіна — окупувати Україну. Це означає знищити нас, окупувати. І чи окупував він її? Ні, але... Це означає, що він не переміг. Це означає, що Україна залишається нашою. Доки він (Путін, - ред.) нас не окупував, ми виграємо. І я так думаю, бо ми маємо свою країну. І, звичайно, він це дуже добре розуміє. Він, звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І доки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Дуже боляче у війні, бо багато втрат. Тому для нас виживання - це перемога, бо ми виживаємо з нашою ідентичністю, з нашою країною, з нашою незалежністю", - сказав глава держави.

Про буферну зону між Україною та РФ

Зеленський зазначив буферна зони в Україні вже існує. Він підкреслив, що нині триває нова фаза війни, і Україна має власну "лінію дронів", подібну до тієї, яку використовують російські окупанти.

Президент додав, що українські військові переймають досвід ворога, так само як і росіяни вчаться у ЗСУ ефективних методів ведення бою, зокрема в Україні вже сформовані так звані "зони смерті".

"Ми маємо зони смерті від 10 км до 20 км у різних місцях, різних точках між нами. Тож будь-який танк, чи броньована машина, чи мотоцикл, чи будь-що, що заходить сюди, у цю зону 10 км, усе згоряє, усе знищується дронами. Тож у нас уже є ця буферна зона. Якщо вони говорять про буферну зону між нами — то це нісенітниця", - зауважив він.

Зеленський підкреслив, що Україна сама визначатиме, де та якої протяжності потрібна буферна зона, і відповідно використовуватиме необхідні дрони для її захисту.

"Тобто нам не треба нікуди йти. І в нас понад рік немає артилерії в цій зоні 10-15 кілометрів, бо якщо вона там буде в нас, якщо вона буде в росіян, ми її знищимо дронами", - додав Зеленський.

Росія не захопить Донбас до кінця року

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником США Стівом Віткоффом обіцяв "взяти Донбас" до кінця року, проте насправді це потребуватиме років і призведе до мільйонних втрат.

"Він (Путін – ред.) каже, що через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому й представнику президента Трампа Віткоффу, візьме Донбас. До кінця року він сказав, що візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два, три мільйони трупів", - заявив Зеленський.

Він також спростував твердження про нібито захоплення Росією 70% Донбасу за три роки, наголосивши, що Кремль ще 10 років тому окупував Крим та третину Донбасу. За майже чотири роки повномасштабної війни РФ змогла захопити лише близько 30% Донецької області, тоді як Україна контролює приблизно 32%. Зеленський додав, що ці втрати супроводжуються величезними людськими жертвами — близько мільйона загиблих.

"Це, до речі, і є різниця між мною і Путіним. Він бореться за те, чого не знає. Він бореться лише за територію. А ми боремося за наше життя на цих територіях, за ці землі, за наших похованих родичів, близьких дідусів. Він цього не зовсім розуміє", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Донбас є добре укріпленою частиною України з сильними військами та фортифікаціями. Він зауважив, що навіть якщо Росія окупує весь Донбас, невідомо, хто зможе гарантувати, що агресор не продовжить наступ на інші території.

"90 кілометрів до Харкова. Де проживає півтора мільйона людей. Харків. Він (Путін, - ред.) завжди хотів Харків. Всі 11 років Харків стояв. А він (Харків, - ред.) знаходиться на кордоні з Росією. І він хоче зайняти Харків. Півтора мільйона людей, вони там, вони нікуди не біжать. Що буде? Буде страшна трагедія, масштабна. І таким чином він відкриває шлях до Дніпра. Промислового центру України. Це наша економіка, це наші заводи, це наше виробництво, це серйозний внесок у ВВП держави", - резюмував Зеленський.

