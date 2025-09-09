Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

Юрій Берендій
9 вересня 2025, 13:49
2485
Зеленський розкрив своє бачення перемоги України у війні та наголосив на важливості територій Донецької та Луганської області для оборони від РФ.
'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу
/ Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Який результат для України від переговорів Путіна і Трампа на Алясці
  • Які гарантії безпеки має отримати Україна
  • Що буде перемогою для України та чи виведуть українські війська з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу ABC News, у якому окреслив своє бачення поточної ситуації у війні, майбутнього України та гарантій її безпеки. Повний запис інтерв’ю опублікував Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви Зеленського.

відео дня

Про тиск на країни Європи

Президент Володимир Зеленський наголосив, що деякі країни ЄС усе ще купують російські енергоносії, хоча для зупинення агресора потрібно позбавити його головної зброї — енергетики. Він підкреслив, що Путін визнає лише силую

"Це занадто довга війна, і потрібно її зупинити, але з допомогою тиску. Потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І гадаю, президент Трамп має рацію щодо європейців. Я вдячний усім партнерам, але деякі з них досі купують російську нафту і російський газ. І це несправедливо. Отже, треба відмовитися від купівлі будь-яких енергоносіїв з Росії. У нас не може бути будь-яких угод з Росією, якщо ми хочемо їх зупинити", – заявив президент.

'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу
/ Інфографіка: Главред

Зеленський додав, що Путін продовжує розраховувати на співпрацю з Китаєм, а також отримує підтримку від Північної Кореї, яка постачає війська, артилерію та ракети.

На думку Зеленського, ключова роль у тиску на Кремль належить Сполученим Штатам, адже саме Білий дім має найбільші важелі впливу. Він висловив сподівання, що президент Дональд Трамп зможе змусити Путіна відмовитися від агресії.

Зеленський також вважає правильною ідею запровадження тарифів проти країн, які продовжують торгувати з Росією, хоча для оцінки ефективності вторинних санкцій потрібен час. Він підкреслив, що несправедливо, коли окремі європейські держави досі купують нафту й газ у Росії, адже справжнє припинення агресії можливе лише тоді, коли будь-які економічні угоди з Москвою будуть зупинені.

Про слабкість Путіна

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, наголосив, що зараз Путін перебуває у слабкій позиції, і на нього слід посилювати тиск.

Зеленський зазначив, що Російський лідер вже не перший рік намагається маніпулювати США та Європою, розділяти їхні позиції та формувати союзи за власним бажанням.

"Я думаю, що насправді Путін — у слабкій позиції. Його армія втомилася, він боїться мобілізовувати людей, у нього є контракти і він платить великі гроші. Я думаю, що ми повинні крок за кроком, спокійно і поступово, відрізати йому всі можливості, які дають йому змогу емоційно підвищувати моральний дух", — сказав президент.

На його думку, агресору потрібно перекрити можливості, щоб він не мав часу на ігри та маневри.

Президент додав, що нині Путін більше дбає про сьогоднішні справи, ніж про завтрашні, і це свідчить про недостатність тиску на нього. Він також зауважив, що нещодавні численні зустрічі Путіна в Китаї, ймовірно, були сигналом для США.

'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу
/ Інфографіка: Главред

Зеленський про саміт на Алясці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що під час саміту на Алясці Путін досяг бажаного, і висловив жаль, що Україну не залучили до переговорів. На запитання про свої відчуття, коли побачив, як лідер Кремля ступає на червоний килим, Зеленський відповів, що це був двосторонній саміт і шкода, що України там не було.

"Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, президентом США. Він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там", – додав Зеленський.

Зеленський про візит до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається уникнути двосторонньої зустрічі, пропонуючи зустріч у Москві, що для України неприйнятно. Зеленський пояснив, що під час війни він не може їхати до Москви, коли країна щодня зазнає ракетних ударів.

"Я не можу поїхати до столиці цих терористів. Це зрозуміло, і він це розуміє. Це та сама пропозиція, як я вже сказав, що він має приїхати до Києва", - зазначив президент.

Він додав, що така пропозиція Кремля - це спроба відкласти переговори. Зеленський нагадав, що ще з березня підтримано ініціативу президента Трампа про беззастережне припинення вогню, узгоджену в Саудівській Аравії.

"Потім ми підтримали зустрічі в Туреччині, і я завжди говорив, що ми не можемо довіряти Путіну. Він грає в ігри, і він грає в ігри зі Сполученими Штатами. Я так думаю. Це моя думка", - резюмував Зеленський.

'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу
/ Фото: скріншот

Про гарантії безпеки для України

Зеленський підкреслив, що першою гарантією безпеки України є сильна армія, і генерали з ЄС та США це добре розуміють.

"Але для цього нам потрібні люди. Вони у нас є, і навчальні місії мають продовжуватися. Але вони мають бути в Україні, звичайно. Бо коли ми зараз навчаємо наших людей за кордоном, то вони повертаються, і ми їх перенавчаємо. Це нова війна, занадто багато технологій, і все змінюється. А наші солдати та офіцери зараз мають більше досвіду, ніж наші партнери за кордоном. Це правда. Наші партнери, європейці, американці, почали вчитися у наших хлопців, що це добре. І це є зброєю", - вказує він.

Він зазначив, що важливу роль у гарантіях безпеки відіграє внутрішнє виробництво дронів і ракет, проте наразі бракує фінансування, через що близько 40% виробничих потужностей не використовуються.

Президент додав, що американська зброя, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot та високоточні ракети, є пріоритетом, а також важлива підтримка з боку європейських партнерів.

'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу
/ Інфографіка: Главред

Він підкреслив, що протиповітряний щит включає не лише ППО, а й літаки. Україна може використовувати наявні F-16 та працює над їх ефективним застосуванням.

Зеленський також наголосив на важливості використання авіаційної підтримки союзників, включно з літаками, які знаходяться в сусідніх країнах НАТО, щоб ефективно знищувати ракети противника.

Як виглядає перемога

Зеленський підкреслив, що поки Росія не змогла повністю окупувати Україну, держава продовжує захищати свою незалежність та національну ідентичність. На питання про те, що означає перемога для України під час війни, він відповів, що насамперед це виживання країни.

"Мета Путіна — окупувати Україну. Це означає знищити нас, окупувати. І чи окупував він її? Ні, але... Це означає, що він не переміг. Це означає, що Україна залишається нашою. Доки він (Путін, - ред.) нас не окупував, ми виграємо. І я так думаю, бо ми маємо свою країну. І, звичайно, він це дуже добре розуміє. Він, звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І доки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Дуже боляче у війні, бо багато втрат. Тому для нас виживання - це перемога, бо ми виживаємо з нашою ідентичністю, з нашою країною, з нашою незалежністю", - сказав глава держави.

Про буферну зону між Україною та РФ

Зеленський зазначив буферна зони в Україні вже існує. Він підкреслив, що нині триває нова фаза війни, і Україна має власну "лінію дронів", подібну до тієї, яку використовують російські окупанти.

Президент додав, що українські військові переймають досвід ворога, так само як і росіяни вчаться у ЗСУ ефективних методів ведення бою, зокрема в Україні вже сформовані так звані "зони смерті".

"Ми маємо зони смерті від 10 км до 20 км у різних місцях, різних точках між нами. Тож будь-який танк, чи броньована машина, чи мотоцикл, чи будь-що, що заходить сюди, у цю зону 10 км, усе згоряє, усе знищується дронами. Тож у нас уже є ця буферна зона. Якщо вони говорять про буферну зону між нами — то це нісенітниця", - зауважив він.

Зеленський підкреслив, що Україна сама визначатиме, де та якої протяжності потрібна буферна зона, і відповідно використовуватиме необхідні дрони для її захисту.

"Тобто нам не треба нікуди йти. І в нас понад рік немає артилерії в цій зоні 10-15 кілометрів, бо якщо вона там буде в нас, якщо вона буде в росіян, ми її знищимо дронами", - додав Зеленський.

'Путін отримав те, що хотів': Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу
/ Фото: скріншот

Росія не захопить Донбас до кінця року

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником США Стівом Віткоффом обіцяв "взяти Донбас" до кінця року, проте насправді це потребуватиме років і призведе до мільйонних втрат.

"Він (Путін – ред.) каже, що через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому й представнику президента Трампа Віткоффу, візьме Донбас. До кінця року він сказав, що візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два, три мільйони трупів", - заявив Зеленський.

Він також спростував твердження про нібито захоплення Росією 70% Донбасу за три роки, наголосивши, що Кремль ще 10 років тому окупував Крим та третину Донбасу. За майже чотири роки повномасштабної війни РФ змогла захопити лише близько 30% Донецької області, тоді як Україна контролює приблизно 32%. Зеленський додав, що ці втрати супроводжуються величезними людськими жертвами — близько мільйона загиблих.

"Це, до речі, і є різниця між мною і Путіним. Він бореться за те, чого не знає. Він бореться лише за територію. А ми боремося за наше життя на цих територіях, за ці землі, за наших похованих родичів, близьких дідусів. Він цього не зовсім розуміє", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Донбас є добре укріпленою частиною України з сильними військами та фортифікаціями. Він зауважив, що навіть якщо Росія окупує весь Донбас, невідомо, хто зможе гарантувати, що агресор не продовжить наступ на інші території.

"90 кілометрів до Харкова. Де проживає півтора мільйона людей. Харків. Він (Путін, - ред.) завжди хотів Харків. Всі 11 років Харків стояв. А він (Харків, - ред.) знаходиться на кордоні з Росією. І він хоче зайняти Харків. Півтора мільйона людей, вони там, вони нікуди не біжать. Що буде? Буде страшна трагедія, масштабна. І таким чином він відкриває шлях до Дніпра. Промислового центру України. Це наша економіка, це наші заводи, це наше виробництво, це серйозний внесок у ВВП держави", - резюмував Зеленський.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:29Світ
Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

14:46Синоптик
"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

13:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Останні новини

15:29

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

14:53

Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
14:51

В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

14:51

Гороскоп Таро на сьогодні 10 вересня: Ракам - терпіння, Левам - брати ініціативу

14:47

Набагато більше, ніж здається: що насправді та скільки пам'ятають котиВідео

14:46

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

Реклама
14:40

Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

14:40

Шість знаків зодіаку, які відкладають роботу до останньої хвилини

14:37

Азербайджан-Україна: де і коли дивитися найважливіший матч у відборі на ЧС-2026

14:07

Він з'їде: як третя вагітність Тодоренко руйнує її шлюб

13:57

Ностальгія накриє після першого укусу: рецепт казкового печива Мушлі

13:49

"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

13:45

Ціни злетіли до історичного максимуму - який вид м'яса рекордно подорожчав

13:44

Продажі впали більш ніж удвічі: Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку

13:43

Чому 10 вересня не можна шити і різати гострим ножем: яке церковне свято

13:30

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

12:53

Як назавжди позбутися ковтунців і ворсу на одязі: перевірені способи

Реклама
12:46

Через 10 років: Тіна Кароль розчулила фотографіями з дорослим синомФото

12:46

Названо замовника вбивства популярного репера Тупака Шакура

12:40

РФ по-звірячому атакувала пенсіонерів на Донеччині: загиблих і поранених десяткиФото

12:38

Українським пенсіонерам почали приходити штрафи: стала відома дивна причина

12:21

"Не треба нікуди йти": Зеленський прокоментував створення буферної зони в Україні

12:04

Зеленський зробив важливу заяву щодо виведення військ з Донбасу - чого чекати

11:58

Звичайний кавун допоможе позбутися бруду в килимі: незвичайний, але робочий лайфхакВідео

11:53

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

11:50

Коли друзі коханої людини вас бісять: як із цим жити

11:35

Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

11:31

Він відповідав за це: несподівана причина від'їзду Галкіна і Пугачової з РФ

11:23

Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

10:43

В Буковелі пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games"

10:37

У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

10:36

Так називали шанованих людей: які прізвища давали "топ-українцям"

10:22

"Громадянська позиція — така справа": на захист Каменських стала зіркова хрещена

10:21

Презентація iPhone 17: усі характеристики та де дивитися трансляцію

10:19

Публічна образа: ображений розлученням Пресняков зважився на зухвалий вчинок

09:47

"Не превентивний удар": названо несподівану ціль масованого удару по Донецьку

09:34

Путін не готовий до миру: аналітики ISW сказали, що стоїть за атаками РФ по Україні

Реклама
09:33

РФ нарощує виробництво потужної зброї: аналітики назвали загрозу для України

09:21

Що потрібно зробити з полуницею восени: важливо встигнути до морозів

09:11

У путіністки Симоньян рак: що з нею сталося в лікарні

09:00

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 вересня (оновлюється)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Мав 35 компонентів з США: з'явилися нові деталі удару Іскандера по Кабміну

08:10

Як у РФ масово намагаються виправдати удар по КабмінуПогляд

08:09

"До Різдва миру не буде": в Італії дали прогноз щодо завершення війни в Україні

07:02

Новий етап війни: візит до Китаю посилив агресію Путіна - The TimesФото

06:10

Як навчаннями Захід-2025 Росія намагається прикрити свою військову немічПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти