Друга ніч під ударами: РФ атакувала житлові будинки і монастир в Одесі, є постраждалі

Сьогодні в Одесі – День жалоби за загиблими під час російської атаки в ніч на 27 січня.

Атака дронів по Одесі 27 січня 2026 року забрала життя трьох людей / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Одеса піддається атакам другу ніч поспіль

Під ударами РФ опинилися житлові будинки та релігійні споруди

Внаслідок обстрілу травмовано трьох людей

В ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Сьогодні в місті оголошено день жалоби.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок.

У Київському районі Одеси безпілотник влучив по території православного монастиря. В результаті сталася пожежа, яка була оперативно локалізована силами рятувальних служб. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, інформація уточнюється.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що Одеса перебуває під ворожими ударами другу ніч поспіль. Окупанти атакували житлові будинки та релігійні споруди.

Травмовано трьох людей:

21-річний хлопець госпіталізований з осколковим пораненням, стан середньої тяжкості.

Ще двом чоловікам (67 і 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму і гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовилися.

На місцях працюють всі оперативні служби.

За словами Лисака, сьогодні в Одесі – День жалоби.

"Місто в скорботі за тими, кого вбила Росія під час атаки в ніч на 27 січня", - написав він.

Атака на Одесу 27 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу і область. У Хаджибейському районі була зруйнована частина житлового будинку.

Окупанти застосували понад 50 дронів. В результаті постраждали житлові квартали, цивільна інфраструктура та культурно-релігійні об'єкти.

За даними рятувальників, пошкодження зафіксовані в десятках житлових будинків, багатоповерхівках, навчальних закладах, фітнес-центрах і приватному транспорті. На декількох локаціях спалахнули великі пожежі, були зруйновані фасади будівель і вибиті вікна.

Найбільшої шкоди зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури, де пожежу оперативно ліквідували.

Ворожий дрон також потрапив у молитовний будинок християн євангельської віри.

Внаслідок атаки загинули три людини. Постраждали ще 25 осіб.

Крім того, окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

