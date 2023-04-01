"Київ підвищив ставку": зустріч Сі Цзіньпіна і Зеленського відбудеться скоро, у Пекіна дедлайн - експерт

Зустріч лідерів Китаю і України повинна відбутися або в кульмінації, або після певних змін на фронті.

Володимир Зеленський, Сі Цзіньпін / Офіс президента України , ua.depositphotos.com

Зустріч Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського може відбутися на одному з ініційованих Китаєм заходів, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він не виключив, що це може бути розширене онлайн-спілкування.

"Не дзвінок на півгодини, а це може бути великий онлайн-формат з великою публічною частиною. Однак тут є багато "але" - поки Китай уникає відповіді на проведення особистої зустрічі. Очевидно, що Київ підвищив ставку від телефонної, онлайн-розмови до особистої зустрічі і Китай тепер повинен сформулювати свою пропозицію", - пояснив Кулик.

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За його словами, зустріч лідерів України і Китаю повинна відбутися дуже скоро, оскільки події в квітні, травні, червні будуть розвиватися досить динамічно, і ця зустріч повинна відбутися або в кульмінації, або після певних змін на фронті.

"Відповідно, Китай повинен підійти з якимись більш конкретними пропозиціями. А щоб їх робити, їм доведеться працювати з РФ. Тому що продати саму ідею переговорів Україні не вдасться, нас це не цікавить. Так, ми розуміємо, що Китай - глобальний гравець, у нього є певні інструментарії тиску, але переговори заради переговорів ми вже кілька разів проходили, і це мало цікаво. Крім того, ведення консультацій з Росією, як показав приклад так званих стамбульських переговорів, не має ніякої доданої вартості. Росія якось реагує тоді, коли отримує по зубах на фронті", - підсумував експерт.

Китай взяв курс на агресивну зовнішню політику

Російський соціолог і журналіст Ігор Яковенко раніше заявив, що рішення, які були прийняті на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю, матимуть серйозні наслідки для світової спільноти. Пекін встановив твердий курс на розвиток імперських настроїв і більш агресивну зовнішню політику. У КНР відмовилися від багаторічної колективної диктатури і зробили ставку на одноосібне керівництво країною Сі Цзіньпіном.

Політолог Тарас Загородній зазначив, що політика Китаю після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін помітно посилилася. Пекін вважає свою модель бачення світу правильною, а концепцію заходу – неспроможною.

"Після переобрання на третій термін лідер КНР Сі Цзіньпін серйозно пожвавився. Китайська політика стала досить агресивною, що стало великою проблемою Китаю, який потрапив у свій світоглядний курс... на останньому з'їзді Комуністичної партії заявили, що перейшли від малого процвітання до побудови спільноти людства єдиної долі. Відповідно до цієї позиції, китайська модель є правильною, а західна – неправильною. Відповідно, всі повинні підлаштовуватися під модель, яку Китай вважає істинною", - сказав експерт.

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