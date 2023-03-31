"Більше нічого не вирішує": Зеленський вказав місце Лукашенка в історії з ядерною зброєю в Білорусі

Агресор Росія планами щодо ядерної зброї в Білорусі намагається показати, що навіть після провалів Путіна, залишається "суб'єктом", сказав Володимир Зеленський.

Лукашенко більше не вирішує, яка зброя знаходиться на його території - Зеленський / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія просуває питання з розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі, щоб показати свою "політичну вагу" в умовах провалів директора Володимира Путіна на війні проти України і видимість "перемог". Олександр Лукашенко, в свою чергу, вже нічого не вирішує щодо того, яка зброя може з'являтися на території РБ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє УНІАН,під час пресконференції за підсумками Бучанського саміту по справедливості і відповідальності за російську агресію, в якому також взяли участь 47 країн та іноземних організацій, Зеленський сказав, що Москва питанням тактичної ядерної зброї в Білорусі намагається показати свою "політичну вагу" і зобразити "перемоги" після поразок на полі бою.

"Перше: необхідно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під управлінням президента Путіна повністю втратила. Друге: це ще раз підкреслює те, що треба показувати якісь політичні кроки або "перемоги" президенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити", - вважає президент.

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Також він додав, що ця ситуація вказує на втрату Лукашенка будь-якої суб'єктності на території Білорусі.

"Я думаю, що він більше не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", - підкреслив Володимир Зеленський.

Росія зібралася розмістити ядерну зброю в Білорусі

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня сказав, що Москва має намір розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю.

За словами Путіна, Мінськ не отримає контролю над ядерною зброєю – ним керуватиме Москва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали плани Путіна щодо тактичної ядерної зброї в Білорусі спробою відреагувати на провали своїх окупаційних військ в Україні. Путін підвищує ставки, але західний світ не піде на його умови.

У МЗС Китаю рішуче виступили проти передачі ядерної зброї іншим країнам. У Пекіні стверджують, що всі конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Слід утримуватися від ситуацій, які можуть спровокувати ймовірність ядерної війни.

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Війна Росії проти України: