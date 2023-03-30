Експерт спрогнозував, чи буде Китай економічно тяжіти над Росією

Китай точно не стане тією безпечною гаванню для російських капіталів і олігархів з країни-агресора Росії, каже Андрій Санніков.

Китай і Росія / Колаж Фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Китай не зможе стати безпечним місцем для капіталів з країни-агресора Росії і тамтешніх олігархів. Про це в інтерв'ю Главреду білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"Більше, звичайно, відбивається те, що відсічені гроші і персоналії від Європи. Китай - це не та безпечна гавань для капіталів і олігархів, це зовсім інше середовище. Тобто відіб'ється це може, але не так сильно, як західні санкції, які приведені у відповідність з тим, що в них прописано. У будь-якому випадку, зараз треба очікувати якихось серйозних кроків з боку, перш за все, США. Тому що США висловлювали невдоволення політикою Китаю. Треба подивитися, як вони оцінять цю ситуацію із заявою Путіна, прив'язаними до заяв МЗС Китаю і попередніми заявами під час візиту Сі Цзіньпіна", ‒ сказав він.

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Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, у день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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