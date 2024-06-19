Навіть не F-16: стало відомо, який винищувач дійсно потрібен Україні

Gripen можуть бути носіями ракет Storm Shadow/SCALP-EG і стануть носіями Taurus, якщо їх передадуть, каже авіаційний експерт.

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Переваги винищувача Gripen / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап вважає, що Gripen – це той літак, який потрібен Україні, бо він оптимально підходить під наші вимоги і реалізацію завдань.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що коли міністр оборони Олексій Резніков вирушив на засідання Раммштайн і на тлі ажіотажу, пов'язаного з питаннями авіаційної коаліції та поставок винищувачів, показав журналістам хустину, на якій був зображений бойовий літак. Усі намагалися зрозуміти, про що йдеться, і дійшли висновку, що Україна отримає Gripen.

"І, дійсно, в якийсь момент я подумав, що саме Gripen нам і передадуть. Тому що для їх отримання не потрібно безлічі узгоджень і подолання "синдрому Саллівана" у вигляді моторошного страху перед Путіним. Причому Gripen - це саме той літак, який нам потрібен зараз, у нинішніх умовах. Шведський винищувач оптимально підходить під наші вимоги і реалізацію завдань", - сказав він.

Костянтин Криволап також розповів про переваги літака Gripen.

Він зауважив, що Gripen можуть бути носіями ракет Storm Shadow/SCALP-EG і стануть носіями Taurus, які передадуть німці, якщо прийдуть до тями і переможуть "вірус Саллівана".

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, чому затягнулися поставки винищувачів F-16:

"Можна, в принципі, політати ще й на наших бомбардувальниках Су-24, вони адаптовані під Storm Shadow/SCALP-EG, але працюють у рамках обмежених можливостей. У них не можна змінити цілевказівку, коли ти вже злетів, тому наш літак є просто платформою. А от Gripen - дійсно нормальний винищувач із сучасними радарами", - підсумував авіаційний експерт.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Характеристики винищувача Gripen / Інфографіка: Главред

Відправка винищувачів в Україну - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може отримати американські винищувачі F-16 вже найближчими місяцями. США активно працюють, щоб передати літаки цього літа.

В той же час, французькі винищувачі Mirage 2000, які Україна має отримати, є сучасними літаками, здатними ефективно виконувати бойові завдання. Проте для Повітряних сил України пріоритетом залишаються F-16.

Крім того, Нідерланди не проти, якщо Україна застосовуватиме її винищувачі F-16 по території країни-агресора Росії. У Києва є право на самооборону, і в такому питанні не повинно бути жодних кордонів. Про це заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюінс Слот.

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