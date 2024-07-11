Україна має право бити по Росії і отримала для цього ATACMS - Столтенберг

Генсек НАТО підкреслив, що Україна може наносити удари по країні-агресору Росії, адже остання, атакуючи іншу державу, порушила міжнародне право.

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В НАТО заявили, що Україна має мати можливість бити по території РФ / Колаж: Главред, фото: flickr, Office of the President of the United States

Україна повинна мати право на удари по території агресора Росії, оскільки це передбачає право на самозахист. Про це на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. І Альянс та його країни-члени допомагають його реалізовувати. Зокрема через постачання озброєння і техніки Україні. Ці поставки включають і далекобійні ракети, такі як ATACMS.

Генсек НАТО Столтенберг вкотре наголосив, що саме Росія атакувала Україну, тим самим порушивши міжнародне право. І зараз РФ продовжує вести загарбницьку війну.

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Він також позитивно оцінив рішення США щодо зменшення обмежень для України на застосування далекобійних ракет по території РФ, коли війська країни-агресора повторно атакували Харківську область.

Окремо Столтенберг наголосив на наближенні процесу приєднання України до НАТО. Це пов'язано з належним виконанням реформ, через що робота, яку проводять в Альянсі забезпечить те, що Україна приєднається до НАТО без зволікань.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга:

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

ATACMS / Інфографіка Главред

Саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня - головне

Десятки світових лідерів зібралися у Вашингтоні з 9 по 11 липня, де проходить саміт НАТО. Серед головних питань на порядку денному - стримування агресії Росії і підтримка України.

В рамках саміту, під час зустрічі державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії.

Після цього президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори із новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Зокрема, в рамках переговорів йшлось про практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по території РФ на фоні початку постачання до України літаків F-16.

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