F-16 вже прямують до України: Зеленський із США повідомив про важливі рішення

У США оголосили про початок поставок в Україну довгоочікуваних літаків F-16 і зазначили, що вони з'являються в українському небі вже цього літа.

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В США розповіли, коли F-16 з'являться в Україні / Колаж Главред, фото: US Air Force, скріншот із відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії. Про це він повідомив на NATO Public Forum у Вашингтоні, де триває саміт НАТО, передає "Інтерфакс"

"Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів F-16 з Данії, Нідерландів, і ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективно захищатися від російської агресії", - сказав він.

Дивіться відео із словами Блінкена про постачання до України літаків F-16:

відео дня

Фото: скріншот

Водночас президент України Володимир Зеленський в ході проведення саміту НАТО у Вашингтоні анонсував нові рішення щодо постачання до України літаків F-16. Про це він розповів у відеозверненні у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що Україна вчора отримала позитивне рішення про передачу ще 5 систем "Patriot" десятків інших систем протиповітряної оборони.

"Сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. І наші зустрічі. Буде щонайменше десять перемовин з лідерами країн. Вдячний усій нашій команді за активність.

Зеленський також оголосив про заплановані зустрічі в Конгресі США з представниками обох партій і палат. Він підкреслив важливість американської підтримки та зазначив, що сьогодні обговорюватимуть, як зробити співпрацю з Америкою ще більш ефективною, прагнучи досягти довготривалих і значних результатів.

Що відомо про літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні літаків F-16 - військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська авіабаза в Старокостянтинові Хмельницької області, де розташована 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, постійно піддається атакам російських окупаційних військ. Як повідомляє Reuters, удар по авіабазі 27 червня став черговим нагадуванням про труднощі, з якими стикається Київ, відновлюючи свої виснажені Військово-повітряні сили та готуючись до розгортання перших американських винищувачів F-16, які Росія прагне знищити.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 літаків F-16 і семи авіадвигунів, зазначивши, що перший літак буде доставлено "найближчим часом". Про це йдеться в листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, адресованому депутатам Палати представників і опублікованому на сайті парламенту.

Україна невдовзі отримає давно обіцяні винищувачі F-16 від кількох європейських країн, які прагнуть допомогти у війні з Росією. Українські пілоти наразі проходять навчання на іноземних військових базах, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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