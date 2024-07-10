Норвегія передасть Україні винищувачі F-16: коли та скільки літаків чекати

Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів у Данії з осені 2023 року і продовжуватиме підтримувати навчальні заходи, каже Стьоре.

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Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 / колаж: Главред, фото: US Air Force

Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Загалом країна обіцяє надати шість літаків. Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

"Здатність України захистити себе від повітряних атак має вирішальне значення в її боротьбі з Росією. Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо розпочати постачання літаків протягом 2024 року", – заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

В повідомленні пресслужби зазначається, що Норвегія приєдналася до низки інших країн у наданні Україні доступу до винищувачів F-16, які мають вирішальне значення для захисту країни від нападів російських військ.

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"Росія атакує Україну з повітря з самого початку війни. Ці атаки спричинили великі страждання серед українського населення і призвели до значних матеріальних збитків. У поєднанні з системами протиповітряної оборони винищувачі будуть життєво важливими для того, щоб українці могли захистити себе від російських повітряних атак. Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів-винищувачів у Данії з осені 2023 року і продовжуватиме підтримувати навчальні заходи в майбутньому", - сказав прем'єр-міністр Стьоре.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні винищувачів F-16 - останні новини

Нагадаємо, міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-х літаків F-16 і семи авіадвигунів. Перший літак буде поставлено "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна вже найближчим часом отримає винищувачі F-16.

Міністр оборони США Лойд Остін заявив, що США наполегливо працюють над тим, щоб надати Україні F-16 вже цього літа.

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