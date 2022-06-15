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Якої зброї не вистачає ЗСУ: Financial Times порівняла постачання Заходу і запити України

15 червня 2022, 17:29

Як повідомляють аналітики, найкраще йдуть справи з поставками танків. Бо союзники вже надали Україні більше половини від запиту - 270 з 500.

ВСУ, Химарс
ВСУ, Химарс / УНІАН, ua.depositphotos

Україна з 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення Росії, отримує від західних партнерів озброєння. Однак наданої техніки значно менше, ніж заявлено, повідомляють західні журналісти з видання Financial Times.

Вони порівняли фактичні обсяги військової допомоги, які надав ЗСУ захід, і запити України.

Найгірше справа йде з поставками реактивних систем залпового вогню. Україна запросила у партнерів близько 300 одиниць, але поки отримала тільки 50. Також Україні потрібно близько тисячі гаубиць. Поки запит виконаний тільки на 25% ‒ 250 одиниць.

Західні країни пообіцяли надати велику кількість військової та гуманітарної допомоги з тих пір, як Москва почала наступ на Україну більше 100 днів тому. Однак на військову техніку було витрачено набагато менше коштів, ніж було виділено, а проблеми з логістикою та навчанням призвели до того, що ЗСУ отримали ще менше зброї.

Далі - українським воїнам зараз не вистачає основних боєприпасів - в першу чергу, артилерійських снарядів. Тому що запас 152-мм радянських снарядів, майже вичерпаний, і ЗСУ залишається покладатися на 155-мм артилерію НАТО.

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Нагадаємо, раніше керівник українського посольства у ФРН Андрій Мельник стверджує, що офіційний Берлін планує близько 22 червня здійснити доставку в Україну потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

А трохи пізніше, сказав дипломат, очікується поставка Німеччиною для потреб ЗСУ самохідних установок Gepard.

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

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Автор: Єгор Бунін
оружие війна Росії та України
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