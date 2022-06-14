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У Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні на "Раммштайні-3" - CNN

14 червня 2022, 20:30

Також чиновник Пентагону сказав журналістам, що в США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення і прискорення постачань озброєнь.

Колаж Пентагон
У Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні на "Раммштайні-3" - CNN / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Влада США очікує, що вже в середу, 15 середу, в рамках третьої зустрічі глав військових відомств західних держав у форматі "Рамштайн", будуть анонсовані додаткові постачань важкої зброї Україні. Про це американський телеканал CNN з посиланням на своє джерело в Міноборони США (Пентагоні).

Чоловік зазначив, що не може через режим секретності сказати, які країни можуть оголосити про нові постачань зброї Україні. За його інформацією, зараз США тісно співпрацюють з іншими державами з питання військової допомоги ЗСУ. У тому числі і обговорюються конкретні потреби ЗСУ.

Також чиновник Пентагону зазначив, що в США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення і прискорення постачань озброєнь, які дуже необхідні на фронті.

"Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом (військової допомоги Україні ‒ Главред) ",- підсумував він.

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Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, у тому числі Міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Пізніше керівник Міноборони Олексій Резніков заявляв - Київ очікує від зустрічей у такому форматі продовження і посилення постачань зброї від західних союзників - причому тих, які значно посилять ЗСУ і будуть вкрай неприємними для російських окупантів.

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Автор: Єгор Бунін
новини США Пентагон війна Росії та України
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