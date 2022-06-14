Скоро не буде чим воювати: розвідка Британії попередила про проблеми зі зброєю в армії РФ

Навіть збільшення державних витрат на армію, яке планують в РФ, не врятує сферу виробництва зброї, яка йде на дно через санкції.
На російські війська насуваються проблеми з поповненням запасів зброї. У першу чергу РФ не зможе поповнювати свої запаси через вплив санкцій західних країн, а також нестачу досвіду у деяких сферах.
Про це заявили у розвідці Великої Британії в огляді станом на 14 червня. При цьому зазначається, що найбільше російська сфера виробництва озброєння відчує вплив нестачі високоякісної оптики і передової електроніки. Це заважатиме проводити заміну обладнання, яке було втрачене в Україні.
Раніше, 10 червня, перший заступник керівника Військово-промислової комісії Росії висловив прогноз, що в РФ можуть сильно зрости державні витрати на армію – до 600-700 мільярдів рублів. Це може означати, що фінансування зросте на близько 20%.
У Міноборони Британії кажуть, що таке збільшення держфінансування армії в РФ може привести до того, що країна-агресорка повільно мобілізується для задоволення потреб, що виникли через війну.
"Проте із задоволенням багатьох цих потреб можуть бути проблеми, частково – через ефект санкцій і нестачу досвіду. Виробництво у РФ високоякісної оптики та передової електроніки скоріш за все має труднощі, і це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні", – наголосили у британській розвідці.
Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ. Крім цього, окупанти планують розвинути наступ у ще двох місцях на Донеччині. Вони перегруповуються і стягують сили на Лиманський напрямок.
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