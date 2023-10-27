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Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

Андрій Ганчук
27 жовтня 2023, 22:06
Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати Гази та околиці міста і закликає місцевих жителів евакуюватися на південь, сказав представник ЦАХАЛ.
Ізраїль, Сектор Гази
ВПС Ізраїлю дуже активно атакують підземні цілі і терористичні інфраструктури - ЦАХАЛ / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

Армія Ізраїлю ввечері, 27 жовтня, ухвалила рішення щодо розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжать атакувати місто і закликали місцеве населення евакуюватися на південь.

Як повідомляє Haaretz, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів про те, що війська посилили атаки на Сектор Гази. Увечері вони ухвалили рішення розширити свою наземну діяльність.

"Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі і терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні декілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність", - уточнив речник ізраїльських військ.

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Також Даніель Хагарі підкреслив, що Ізраїль продовжить атакувати Газу і її околиці і закликав жителів міста та прилеглих населених пунктів евакуюватися на південь.

"Ізраїль ухвалив своє рішення"

Згідно з даними Axios, раніше Ізраїль відкладав рішення про проведення наземної операції, оскільки йшли перемовини щодо припинення вогню. Втім, діалог не привів до домовленостей, тому Єрусалим ухвалив рішення.

"Причиною відстрочки наземної операції ЦАХАЛ досі були триваючі перемовини про припинення вогню, але вони провалилися, тому Ізраїль ухвалив своє рішення", - наголошується в повідомленні.

Танки Ізраїлю рухаються в бік Гази

За інформацією Sky News Arabia, танки ЦАХАЛ прямують у бік Сектора Гази в районі міста Бейт-Ханун. На північному кордоні Гази чути звуки бойових зіткнень.

Операція Ізраїлю проти ХАМАС в Секторі Гази

Ізраїль готується до вторгнення до Сектора Гази, раніше заявив глава уряду Біньямін Нетаньяху. Він сказав, що ЦАХАЛ має намір ліквідувати всіх бойовиків ХАМАС.

За даними Axios, Іран пригрозив Ізраїлем втручанням у його війну з ХАМАС. Тегеран може прямо або опосередковано втрутитися в тому випадку, якщо ЦАХАЛ розширить масштаби військової операції в Гази.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю сказали, коли закінчиться війна. У військах закликали бойовиків ХАМАС здатися і відпустити всіх заручників, що і стане умовами завершення бойових дій.

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ЦАХАЛ Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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