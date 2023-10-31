Ємен атакував Ізраїль ракетами: війна може поширитися на нові фронти

Вперше в історії Ізраїль застосував систему Arrow для перехоплення балістичних ракет від початку війни.

https://glavred.net/world/yemen-atakuvav-izrajil-raketami-shcho-vidbuvayetsya-na-blizkomu-shodi-10512874.html Посилання скопійоване

Ємен атакував Ізраїль / колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Представник збройних сил Ємену генерал Яхья Саріє Ану повідомив, що єменські повстанці-хусити атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

"Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться", - зазначив генерал у Twitter.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку єменських повстанців-хуситів та повідомили про відбиття ворожих цілей. Ізраїльські військові заявили, що вони перехопили балістичну ракету дальнього радіусу дії класу "земля-земля" і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені, передає видання Аxios.

відео дня

Журналісти нагадали, що це був третій напад хуситів з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти.

Зазначається, що вперше в історії Ізраїль застосував систему Arrow для перехоплення балістичних ракет від початку війни.

"Системи виявлення ВПС Ізраїлю стежили за курсом ракети, і її було перехоплено в найкращий оперативний час і в місці. Усі загрози були перехоплені за межами ізраїльської території і жодного входу на територію Ізраїлю виявлено не було", - прокоментували в армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, що Іран пригрозив Ізраїлю війною. В Ірані звинуватили Сполучені Штати у підтримці Ізраїлю і заявили, що атаки на американські бази на Близькому Сході – відповідь Тегерана Вашингтону.

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати Гази та околиці міста і закликає місцевих жителів евакуюватися на південь, сказав представник ЦАХАЛ.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.