УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ємен атакував Ізраїль ракетами: війна може поширитися на нові фронти

Юлія Куришко
31 жовтня 2023, 16:08оновлено 31 жовтня, 16:45
Вперше в історії Ізраїль застосував систему Arrow для перехоплення балістичних ракет від початку війни.
Ємен атакував Ізраїль ракетами: війна може поширитися на нові фронти
Ємен атакував Ізраїль / колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Представник збройних сил Ємену генерал Яхья Саріє Ану повідомив, що єменські повстанці-хусити атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

"Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться", - зазначив генерал у Twitter.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку єменських повстанців-хуситів та повідомили про відбиття ворожих цілей. Ізраїльські військові заявили, що вони перехопили балістичну ракету дальнього радіусу дії класу "земля-земля" і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені, передає видання Аxios.

відео дня

Журналісти нагадали, що це був третій напад хуситів з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти.

Зазначається, що вперше в історії Ізраїль застосував систему Arrow для перехоплення балістичних ракет від початку війни.

"Системи виявлення ВПС Ізраїлю стежили за курсом ракети, і її було перехоплено в найкращий оперативний час і в місці. Усі загрози були перехоплені за межами ізраїльської території і жодного входу на територію Ізраїлю виявлено не було", - прокоментували в армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, що Іран пригрозив Ізраїлю війною. В Ірані звинуватили Сполучені Штати у підтримці Ізраїлю і заявили, що атаки на американські бази на Близькому Сході – відповідь Тегерана Вашингтону.

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати Гази та околиці міста і закликає місцевих жителів евакуюватися на південь, сказав представник ЦАХАЛ.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Ізраїлю війна в Ізраїлі
Реклама

Головне за день

Рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу: листопад 2023 підготував "сюрпризи"

Рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу: листопад 2023 підготував "сюрпризи"

16:34 Синоптик
Будуть точкові удари: РФ готується до масованого обстрілу України

Будуть точкові удари: РФ готується до масованого обстрілу України

16:30 Україна
HIMARS одним "кидком" "задвохсотив" цілий батальйон окупантів: подробиці удару ЗСУ

HIMARS одним "кидком" "задвохсотив" цілий батальйон окупантів: подробиці удару ЗСУ

16:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:43

Морпіхи ЗСУ отримали 5 моторних човнів за сприяння Favbet Foundation

16:34

Рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу: листопад 2023 підготував "сюрпризи"

16:30

Будуть точкові удари: РФ готується до масованого обстрілу України

16:28

"Просто інтим або щось глибше": Ксенія Мішина розповіла про особисте життяВідео

16:16

HIMARS одним "кидком" "задвохсотив" цілий батальйон окупантів: подробиці удару ЗСУВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:08

Ємен атакував Ізраїль ракетами: війна може поширитися на нові фронти

16:06

"Це приховувати не треба": Лукашенко накинувся на РФ з вимогою виплатити компенсації

15:46

Який колір краще для посуду: експерт з харчування розповів секрет схуднення

15:46

Вірусна головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти 7 мухВідео

Реклама
15:45

Окупантів вже більше за 40 тисяч: ворог готує новий наступ на Авдіївку - Барабаш

15:42

Що з'їсти 1 листопада, щоб бути здоровим весь рік: прикмети дня

15:42

Ізраїль потужно атакує бойовиків ХАМАС у підземних тунелях Гази - Reuters

15:27

Як насправді бачать дальтоніки: подивіться на світ їх очима

15:07

Дрон вгатив по нафтопереробному заводу в РФ: НПЗ був серйозно пошкоджений

15:05

Росія прибрала ракетоносії з трьох морів: названо імовірні причини

15:01

Зеленський - щодо важливої ставки: говорили про Авдіївку і Куп'янськ, виступив Залужний

14:40

Сяятиме і решітка: чим очистити конфорки газової плити

14:34

Скільки на день можна їсти часнику: відповідь лікаря вразить вас наповал

14:21

Ну нарешті щастя: 3 знака зодіаку відчують зміни життя вже в листопаді

14:17

У Путіна поскаржилися на Захід і вибухнули безглуздим звинуваченням

Реклама
14:00

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновЕксклюзив

13:57

"Дайте час оплакати": всі "Друзі" зробили заяву про смерть Меттью Перрі

13:47

Гороскоп на листопад 2023 для Стрільців: чого чекати в роботі, фінансах, коханніВідео

13:44

Ворог розпочинає нову масовану атаку: Світан повідомив, яке місто під загрозою

13:30

Війна Ізраїлю з ХАМАС і наслідки для України: генерал СБУ дав оцінку ситуаціїВідео

13:24

У Севастополі димить корабель окупантів: що відомоВідео

13:09

Картоплею і не тільки: як прибрати сольові розводи із замшевого взуття

13:02

Катерина Кухар заінтригувала змінами в особистому житті

12:58

Авто, бронежилети, зарядні станції та унікальна система придушення БПЛА: що українські аграрії купляють для армії актуально

12:55

Лише геній помітить літеру В серед Р за 5 секунд: простий спосіб перевірити уважність

12:46

Це допоможе зекономити на пранні: експерт розповіла про 11 критичних помилок

12:42

Впорається навіть "криворукий": експерт розповів, як ідеально пофарбувати будь-яку стіну

12:34

На Херсонському напрямку РФ змінила командувача: у розвідці Британії повідомили про жорсткі бої

12:30

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Собакам - розчарування, Кабанам - образа

12:28

Під чим вона: Гордон опублікував відео дивної поведінки "російської фашистки" Доліної

12:27

Гороскоп на завтра 1 листопада 2023: Стрільцю - невдоволення оточуючих, Терезам - повернення до поганих звичок

12:21

Діти Блінкена прийшли на Гелловін до Білого дому в костюмі Зеленського та кольорах УкраїниВідео

12:09

Після цього почнуться переговори: експерт пояснив головну мету Путіна

12:06

Можна навіть в барабан: скільки порошку сипати в пральну машину

11:57

Бойові птахи "під чужим прапором": у Шойгу вибухнули фантазіями на адресу України

Реклама
11:56

"Просто спостерігають": експерт розкрив, наскільки Захід готовий до розпаду РФВідео

11:41

"Живемо далі": Пугачова вперше за довгий час показала, як виглядає вона і її діти

11:39

Битва за Авдіївку не завершилася: експерт розповів про критичну ситуацію

11:32

"Рік. Херсон": Дмитро Комаров випускає проєкт про деокупацію Правобережної Херсонщини

11:21

Росіяни відступають: в ЗСУ повідомили про успіхи на лівому березі Херсонщини

11:21

Як тепер спокійно спати: лікарі Лілії Ребрик дізналися стать майбутньої дитини

10:59

Росіяни на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених та своїх військових

10:55

Місячний календар 1 листопада 2023: небезпечна енергія Місяця може позначитись на здоров'ї

10:52

В Ізраїлі заявили про третю фазу війни з ХАМАС: Нетаньяху пояснив, що це означає

10:50

Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 листопада і кого можуть призвати у війська

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти