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Скандал в ООН: Небензя "наїхав" на Ізраїль - йому нагадали про Україну

Яна Ставська
3 листопада 2023, 19:48
Ізраїль визнав, що Росія використовує війну в Газі, щоб відвернути увагу світу від її вторгнення в Україну.
Скандал в ООН: Небензя 'наїхав' на Ізраїль - йому нагадали про Україну
Відносини Ізраїлю і Росії продовжують погіршуватися / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Між представниками Росії та Ізраїлю сталася гучна перепалка під час засідання ООН. Згодом російській делегації нагадали, що РФ зараз веде загарбницьку війну проти України.

Як пише Ynet, постпред РФ в ООН Василь Небензя під час виступу звинуватив Захід у підбурюванні конфлікту на Близькому Сході, заявивши, що Ізраїль "як країна-окупант" не має права на самооборону у боях з ХАМАС.

"Все, що вони (США і їхні союзники - Ynet) можуть зробити, це говорити про очевидне право Ізраїлю на самооборону, хоча, як країна-окупант, він не має такого права - що підтверджено в консультативному висновку Міжнародного Суду в 2004 році", - проістерив Небензя. Після чого додав, що РФ буде домагатися розв'язання "палестинського питання".

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Також Небензя щось промимрив про "подвійні стандарти", звернувшись до країн "глобального Півдня", у яких Москва шукає підтримки в умовах політичної ізоляції на Заході.

На що постпред Ізраїлю в ООН Гілад Ерд сказав, що йому "смішно чути саме від представника Росії моральні повчання щодо Ізраїлю на тему прав людини і міжнародного права".

"Росія - остання, хто буде нас вчити", - відрізав Ерд.

Ізраїльський дипломат у цьому контексті згадав війну РФ в Україні.

"Росія використовує терористичну атаку ХАМАС збоченим способом, щоб відвернути увагу світу від вторгнення в Україну", - підкреслив Ерд.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС прорвали кордон і вторглися в Ізраїль, влаштувавши справжню бійню у прикордонних районах і захопивши серед цивільних заручників.

Після чого уряд Ізраїлю оголосив про стан війни, а Армія оборони почала зачистку терористів і незабаром повернула під свій контроль усі раніше захоплені ХАМАСом околиці.

27 жовтня Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у секторі Гази. Ізраїльська армія продовжує бомбити Газу, а місцевих закликає евакуюватися на південь.

Окремо стоїть питання повернення заручників, серед яких є громадяни різних країн, у тому числі США та України. ЗМІ писали, що заради звільнення американців Вашингтон навіть готовий відправити у сектор свої війська.

Багато політиків та експертів погоджуються, що Росія використовує ситуацію в Ізраїлі у своїх цілях: на тлі міжнародної метушні війська РФ пішли у новий наступ на сході України.

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