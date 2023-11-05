Вибух було чутно з землі: Ізраїль збив балістичну ракету в космосі

Балістичну ракету по Ізраїлю випустили хусити з Ємену.

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Ізраїль вперше збив ракету в космосі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Ізраїль вперше в історії збив балістичну ракету в космосі. Це зробили за допомогою системи протиракетної оборони Arrow. Про це повідомляє The Telegraph.

Як відомо, балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, яких підтримує Іран. Ця ракета пролетіла над Аравійським півостровом 1600 км по дорозі в ізраїльське портове місто Ейлат.

Місцеві жителі повідомляли, що чули потужний вибух із землі. Повідомляється, що по Ізраїлю була випущена ракета Qader - вдосконалена версія іранської розробки Shahab 3.

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"Успішне перехоплення - це набагато більше, ніж захист жителів Ейлата і нанесення удару по хвастощам хуситів ... Перш за все, це доводить Ірану, що стояв за запуском і постачанням ракети, що Ізраїль має здатність діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту", — сказав Ізраїльський чиновник з Міністерства оборони.

Відео перехоплення ракети опублікувало Міністерство оборони Ізраїлю.

Дивіться відео з моментом перехоплення ракети в космосі:

Ізраїль вперше збив ракету в космосі / фото: скріншот

Війна в Ізраїлі

14 жовтня стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором газу. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня Збройні сили Ізраїлю прийняли рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжуючи атакувати місто. Щоб недопустити втрати серед місцевого населення, їх закликали евакуюватися на південь.

Нещодавно повстанці-хусити з Ємену атакували Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників. Це вже третя атака з боку хуситів проти Ізраїлю з початку військового конфлікту з ХАМАС. Зростає загальне занепокоєння тим, що ця війна може розповсюдитися на нові фронти.

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