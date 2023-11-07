Зеленський передумав їхати до Ізраїлю: стала відома причина - ЗМІ

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена.

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Зеленський відмінив поїздку до Ізраїлю / колаж: Главред, фото: Главред, ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вирішив не відвідувати Ізраїль 7 листопада, як це було заплановано спочатку.

За інформацією видання The Times of Israel, таке рішення очільник української держави ухвалив після того, як журналісти почали писати про його поїздку до Ізраїлю "6 чи 7 листопада".

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена.

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"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розкритими обіймами", - наводить видання слова неназваного ізраїльського чиновника.

Нагадаємо, що в Ізраїлі заявили про третю фазу війни з ХАМАС. США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Посол повідомив, коли може відбутись візит президента України до Ізраїлю. В Україну були відправлені повідомлення про те, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час.

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